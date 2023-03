WhatsApp annuncia novità per i gruppi in favore di utenti e admin

Pochi mesi fa su WhatsApp sono state lanciate le Community https://news.fidelityhouse.eu/software-app/whatsapp-in-roll-out-i-gruppi-in-comune-con-un-contatto-che-si-cerca-novita-per-le-community-563285.html#:~:text=%C3%A8%20dedicata%20alle-,Community,-con%20la%20release e, da allora, sono state messe a disposizione funzioni per migliorare l’esperienza utente nei gruppi e sottogruppi, e per gli amministratori, che hanno a che fare con gruppi ora anche da 1.024 partecipanti, sempre all’insegna della crittografia end-to-end. Nelle scorse ore, via post sul proprio blog ufficiale e comunicato stampa in email, la piattaforma di messaggistica istantanea ha annunciato altre novità in quota gruppi, per gli amministratori e gli utenti comuni.

La prima novità riguarda la privacy. Onde consentire agli amministratori di coltivare meglio la privacy dei propri gruppi, facendone dei luoghi per le conversazioni più intime, quasi fossero dei salotti digitali, ora è stato deciso che gli amministratori potranno decidere in modo semplice chi potrà farne parte e chi no. Nello specifico, sia che si rende accessibile un gruppo in una Community o che si condiva un link d’invito, l’admin potrà scegliere chi ammettere o rifiutare in modo molto intuitivo.

Nel primo caso basterà premere una spunta verde e, nel secondo, la x, con ambedue i simboli che appariranno alla destra del nome del candidato a entrare, nella nuova sezione dei “Partecipanti in attesa“.

La seconda novità in tema di gruppi coinvolge gli utenti comuni e risponde alle esigenze che si manifestano in due situazioni in particolare. Può capitare che si faccia parte di tanti gruppi, e che non si ricordi il nome di un dato gruppo, anche se ci si ricorda che in quel dato gruppo c’era un utente del quale ricordiamo il nome. Può anche capitare che semplicemente si abbia la curiosità di vedere quali gruppi in comune si abbiano con un dato utente.

In ambedue i casi, prima occorreva recarsi nelle “Info contatto” e, quivi giunti, cercare la voce “x gruppi in comune”. Con l’aggiornamento di promesso, invece, basterà cercare un contatto perché in alto appaia, in alto nella barra di ricerca, l’elenco dei gruppi che si hanno in comune col partecipante cercato. Secodo Menlo Park, le novità in questione inizieranno a essere implementate nelle prossime settimane.