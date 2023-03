WhatsApp: in sviluppo messaggio audio ascoltabili una sola volta

Di recente, si è visto in una beta per iOS, come WhatsApp stia lavorando a una funzione che permetterà di inviare anche dei messaggi video, come ora si fa per quelli testuali e audio. In futuro, però, secondo quando scoperto dai leaker di WABetaInfo, arriverà anche un’altra funzionalità, più in quota privacy.

Nelle scorse ore, infatti, WhatsApp ha rilasciato la beta 2.23.7.8 per Android, scaricabile via Play Store, se iscritti alla pagina dei beta tester, e da ApkMirror, dalla quale si evince che la piattaforma sta pensando anche di consentire l’invio di messaggi audio che possono essere ascoltati solo una volta. In questo modo le persone dovrebbero sentirsi più sicure nell’inviare informazioni sensibili, posto che nessuno potrebbe riaccedere a un dato messaggio, e riascoltarlo.

Sempre per una questione di privacy, a quanto pare non sarà possibile inoltrare, registrare o salvare i messaggi audio spediti in modalità “Ascolta solo una volta” (ma potrebbe sempre essere possibile registrarli con un altro telefono in occasione del primo ascolto). Sempre da quanto è lecito presumere, anche i messaggi audio in modalità ascolta una volta sola saranno poi protetti dalla crittografia end-to-end, di modo che né Meta, né WhatsApp, o un proxy server possano sapere quello che due persone si dicono.

Ad oggi, va ricordato che è possibile inviare solo foto e video in una modalità simile, chiamata non a caso “View once“, “Visualizza una volta sola”. Lo scorso Dicembre, però, secondo la versione beta 2.22.25.20 di WhatsApp per Android, era emerso che WhatsApp stesse lavorando a una funzione che avrebbe permesso di inviare anche i messaggi di testo in modalità “View once“. Nello specifico, era emerso che tali messaggi, presumibilmente protetti pure dalla possibilità di screenshot, venivano redatti grazie a una nuova icona d’invio contraddistinta dall’effigie di un lucchetto.

Ad oggi, però, data l’assenza di conferme ufficiali, è difficile dire se e quando verrà distribuita la novità relativa all’invio di messaggi audio che si ascoltano una volta sola, sebbene lo stadio di sviluppo inerente sembri giunto già a buon punto.