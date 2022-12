WhatsApp: in preparazione la funzione che autodistrugge i messaggi una volta letti

Ascolta questo articolo

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, la messaggistica di WhatsApp ha appena rilasciato una piccola miglioria per la sua versione per Windows: nel mentre, su Android è in corso di sviluppo una misura di protezione dei messaggi scambiati.

Con il rilascio della beta 2.22.25.20 di WhatsApp per Android (reperibile anche su ApkMirror), i leaker di WABetaInfo hanno portato a galla una novità non ancora palese, cioè ancora in sviluppo, che accrescerà il livello di privacy degli utenti. La nuova funzione in sostanza espanderà quanto già possibile quando si mandano foto e video in modalità “visualizza una volta“, quando cioè i media diventano indisponibili una volta visionati dal destinatario.

Secondo quanto emerso, portando avanti questo meccanismo, in futuro diverrà possibile inviare anche dei messaggi, che si auto cancelleranno una volta letti dall’interlocutore, come testimoniato dalla comparsa di una chiara icona che, accanto al form di inserimento del testo, reca l’aeroplanino dell’invio messaggi assieme a un lucchetto. Per ora, in base a quanto esaminato dagli esperti, non è chiaro se tale funzione sarà ottimizzata con la protezione dagli screenshot, come messo a punto anche per i media scambiati in modalità “once view”.

Anche la versione beta per Windows ha ricevuto una miglioria da WhatsApp, che nel Windows Store ha caricato la release 2.2248.2.0. Quest’ultima ha sbloccato ad alcuni beta tester la funzione per messaggiare con se stessi, già presente su smartphone, sino a ora rimasta ferma al solo punto di ingresso, a causa di problemi di incompatibilità con il sistema multi-dispositivo della piattaforma. Ora, però, è possibile usare la novità in modo completo: mandandosi un messaggio alla propria chat, lo stesso sarà sempre disponibile in quanto sarà “recapitato a tutti i tuoi dispositivi collegati“.

In questo caso, WABetaInfo invita ad avere pazienza nel caso non si noti la miglioria già attiva sul proprio account, in quanto ci saranno più attivazioni in merito nei prossimi giorni.