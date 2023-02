WhatsApp: su Windows arriva la semplificazione nell’invio di foto e video

Ascolta questo articolo

Continuano gli aggiornamenti in favore di WhatsApp che, nelle scorse ore, in particolare ha rilasciato un’importante novità che migliora l’utilizzo della sua versione per Windows.

Dopo la nascita della versione nativa di WhatsApp per Windows la scorsa estate, non sono state molte le occasioni per parlare di questa versione di WhatsApp che, però, Menlo Park ha continuato a coltivare sotto traccia, come dimostrato nelle scorse ore col rilascio della versione beta per Windows, numero di release 2.2306.2.0, scaricabile dal Microsoft Store. Sul cosa porti in dote tale update, la risposta è molto semplice e si traduce in una funzionalità che semplificherà l’esperienza d’uso della piattaforma.

Nello specifico, è emerso che con la beta 2.2306.2.0 una nuova opzione di condivisione: sino a poco tempo fa, c’erano solo le voci File, Sondaggio, Contatto e Disegno ma, ora, è apparsa anche la voce “Foto” e “Video”, che porta un piccolo vantaggio nel rendere più semplice la condivisione dei media. Ciò si poteva fare anche prima, solo che occorreva trascinare in-app il medium, foto o video, oppure occorreva usare File, con la conseguenza che Esplora Risorse proponeva tutti i file e quindi occorreva cercare manualmente i media.

Col nuovo sistema vengono visualizzati direttamente foto e video disponibili che, però, nell’essere condivisi attraverso questa strada dedicata vengono compressi per agevolare l’invio e velocizzare la condivisione stessa (oltre che per stressare di meno i server di WhatsApp che, comunque, è al lavoro anche su una funzione per consentire l’invio dei media in qualità originale).

Lo scorso anno, quando venne lanciata la funzione dei gruppi da 512 membri, arrivò anche la possibilità di inviare file sino a 2 GB. Evidentemente non tutti ne son consapevoli perché, con la beta 2.23.3.13 di WhatsApp per Android, è emerso che fosse in preparazione una schermata di presentazione dedicata a illustrare questa opportunità. La stessa schermata, in favore dei file da max 2 GB, risulta essere in preparazione anche per iOS, come appurato dalla beta 2.23.3.76 distribuita tramite TestFlight.

Infine, una piccola precisazione. Come noto WhatsApp sta lavorando a una funzione per inviare le foto in qualità originale. Secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo, utilizzando l’opzione “HD” la piattaforma, pur rispettando le dimensioni dell’immagine, vi attuerà comunque una piccola compressione, tal che la qualità si fermerà a un comunque ragguardevole 90%.