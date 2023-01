WhatsApp: tante novità rilasciate per iOS, qualità originale foto prevista su Android

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore la piattaforma di messaggistica WhatsApp ha rilasciato nuove versioni, stabili per iOS e beta per Android, con annesso carico di attuali e future novità a beneficio dell’esperienza utente.

Dopo tante beta, iOS fa la conoscenza di una nuova versione stabile di WhatsApp, la release iOS 23.1.75, il cui changelog è particolarmente ricco. Innanzitutto, viene fatto menzione dell’arrivo dalle antecedenti versioni della messaggistica di alcune funzioni, tra cui la possibilità di nascondere il proprio stato online, l’opzione che consente di annullare per alcuni secondi “elimina per me”, ma non solo. Risulta presente anche la funzione per chattare con se stessi per annotarsi e sincronizzare cose importanti da ricordare (come possibile su Instagram, Messenger, Slack o Microsoft Teams). Direttamente dalla beta iOS 22.24.0.77, arriva poi la funzione che permette di cercare i messaggi per data in modo che, saltando a una precisa data dall’apposita icona a forma di calendario nelle chat, si possa rapidamente trovare quanto scambiato in quell’occasione.

Come questa, anche l’ultima funzione prevista per iOS, quella che permette di trascinare direttamente nelle chat (per condividerli) da altre app (es. Safari, Foto e File) documenti, video e immagini, è stata rilasciata solo ad alcuni utenti.

Passando ad Android, si torna nel regno delle beta. In occasione della release 2.21.15.7, è emerso come WhatsApp abbia previsto la funzionalità, tra le impostazioni, che permette all’utente di settare, tra “automatica”, “migliore qualità” e “risparmio dati”, la qualità delle immagini che si inviano. Tuttavia all’epoca emerse che scegliendo “miglior qualità“, le foto non venivano inviate in qualità originale, cosa che potrebbe essere necessaria ad alcuni utenti e per talune ragioni.

Dall’analisi della nuova beta release 2.23.2.11 per Android, i feature leaker di WABetaInfo hanno scoperto che, in un futuro aggiornamento, potrebbe arrivare il rimedio a tutto ciò, attraverso un’icona che, posta nell’intestazione dell’editor per il disegno, permetterà appunto di scegliere l’opzione per inviare le foto in qualità originale. Per il momento, però, tale funzionalità è ancora in divenire e quindi non visibile al pubblico.