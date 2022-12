WhatsApp: novità per le Communities e la ricerca messaggi per data

Ascolta questo articolo

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea con criptazione end-to-end a tutela della privacy degli utenti, nelle scorse ore ha palesato importanti novità per le Communities e messo a disposizione una pratica miglioria su iOS.

La prima novità riguarda le Communities di WhatsApp ed è stata portata all’attenzione generale dai leaker di WABetaInfo mediante un tweet sul social Twitter: col post in oggetto, i feature tracker hanno reso noto che le Communities di WhatsApp sono state messe a disposizione di un maggior numero di utenti, sia lato mobile, cioè nel client per Android e iOS, che lato PC, nella versione Desktop. In più, ora tali Comunità possono raccogliere e coordinare fino a 50 gruppi.

La seconda novità riguarda una funzione le cui prime avvisaglie si sono avute circa 2 anni fa. Con la release beta per iOS 22.19.0.73 si è notato che la funzione in questione era tornata in fase di sviluppo e, nelle scorse ore, con l’arrivo della beta 22.24.0.77 per iOS, distribuita via TestFlight, si è scoperto come l’attesa novità sia stata rilasciata ad alcuni beta tester.

Nello specifico, si tratta della facoltà, possibile nelle chat individuali e di gruppo, di cercare i messaggi tramite data: nel caso la funzione risulti abilitata al proprio account, si noterà l’icona del calendario con lente: toccandola, la stessa diventerà un calendario e permetterà, in una visualizzazione in basso, di saltare da una data all’altra, visualizzando i messaggi scambiati in quella particolare data, ma anche di tornare al primo messaggio.

Come al solito, i leaker precisano che la novità in questione, afferente alla ricerca dei messaggi per data, potrebbe non apparire a tutti gli utenti: nel caso il punto d’accesso al calendario mancasse, non si tratta di un malfunzionamento, ma occorrerà semplicemente attendere che seguano altre attivazioni nelle prossime settimane, in un secondo momento.