WhatsApp: su iOS si affaccia la segnalazione degli aggiornamenti di stato

Ascolta questo articolo

WhatsApp sta lavorando da tempo a funzioni molto attese, come quella per modificare i messaggi o quella per inviare media in qualità quasi originale. Nel frattempo che queste novità diventino effettive nei prossimi mesi, WhatsApp ha cominciato un timido rilascio anche su iOS di una funzione testa a mantenere la sua piattaforma più sicura per tutti.

Nello specifico, con la beta 2.23.1.27 per Android abbiamo visto che la chat app in questione aveva distribuito la funzione per consentire di segnalare aggiornamenti di stato, ovvero le Storie di WhatsApp, improprie, offensive o che in genere ne violassero i termini di servizio o le policy della comunità. Tale funzionalità era emersa come in preparazione anche per la versione iOS della medesima messaggistica e una conferma importante si è avuta nelle scorse ore in tal senso.

Con la beta 2.23.4.74 scaricabile tramite la build 23.4.0 di TestFlight, è emerso che WhatsApp ha avviato il roll-out anche per gli utenti degli iPhone della novità che permette di segnalare gli aggiornamenti di stato. La novità è stata concessa ad alcuni tester: per vedere se si è coinvolti basta entrare in un aggiornamento di stato e, dall’icona dei 3 puntini in alto a destra, vedere se vi sono altre opzioni oltre a “mute” e “cancel”.

Se vi è anche Report, un po’ come avviene per i messaggi ed è possibile fare su altre messaggistiche, si potrà segnalare lo status perché il team di moderazione di WhatsApp lo revisioni ed emetta un giudizio. Secondo quanto spiegato dai leaker di WABetaInfo tale funzionalità non inficia la crittografia end-to-end che, proteggendo messaggi, chiamate, media, etc, evita che tali contenuti siano visibili a terzi, come WhatsApp o Meta o il provider di un proxy di terze parti.

Al momento, nel caso non si notasse la funzione, è necessario attendere di essere abilitati alla stessa in uno dei prossimi aggiornamenti. Per tale motivo è sempre bene tenere aggiornata la propria versione di WhatsApp, anche e specialmente se si tratta di una beta.