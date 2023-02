WhatsApp prepara anche per iOS l’invio di foto e immagini con qualità HD

Ascolta questo articolo

WhatsApp sta introducendo diverse novità, come un maggior realismo negli adesivi generati dai suoi avatar, e la modalità picture-in-picture per le video chiamate su iOS. Oltre a ciò, WhatsApp sta anche lavorando ad altre funzionalità, relative alla qualità delle immagini che si condividono.

Dalla beta 2.23.2.11 per Android è emerso che WhatsApp stava lavorando a una funzione che avrebbe permesso di inviare foto e immagini a una qualità più alta di quella standard. Tempo dopo si è notato come la stessa funzione fosse in arrivo pure per la versione Desktop, nel cui codice ne erano stata rinvenute tracce. A quel punto ci si chiedeva quando sarebbe toccato anche alla versione per iOS essere coinvolta in un’implementazione similare.

L’attesa in tal senso non si è dimostrata lunga. Nelle scorse ore WhatsApp, insolitamente attiva di lunedì, ha rilasciato la nuova release beta 2.23.4.70 messa a disposizione tramite il programma TestFlight, a sua volta giunto alla versione 23.4.0. Nel caso specifico, Al suo interno, i leaker di WABetaInfo hanno rinvenuto evidenze di una funzione per settare la qualità HD quando si condivide una foto o immagine. Secondo gli screenshot ciò avverrà tramite un pulsante “HD” che verrà posto nell’intestazione dell’editor di disegno.

Toccandolo, si potrà settare la qualità HD che, però, si è scoperta essere non uguale a quella originale, ma pari al 90% della stessa (quindi un fondo di compressione ci sarà anche in questo caso). Secondo quando si è scoperto, poi, questo passaggio dovrà essere svolto ogni volta che invierà una foto o un’immagine perché, di default, la qualità di condivisione sarà settata su standard. Con la release beta 2.23.4.70 si è però appurato anche altro, ma di natura non piacevole.

Tale beta, infatti, porta in dote dei bug con crash improvvisi quando si riproduce un video nello Status e nelle chat: ovviamente tale bug sarà risolto in uno dei prossimi aggiornamenti, che conterrà il relativo fix. Per tale motivo, oltre che per ragioni di sicurezza, è sempre bene tenere aggiornata la propria versione di WhatsApp.