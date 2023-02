WhatsApp: in roll-out la search bar per le impostazioni, in sviluppo la modifica messaggi

Ascolta questo articolo

Sempre inseguita da rivali agguerritissime come Telegram, WhatsApp è ancora la messaggistica regina e, nelle scorse ore, oltre ad aver portato avanti lo sviluppo di una funzione, ha rilasciato un’attesa funzionalità per semplificare la ricerca dell’impostazione giusta.

La prima funzione relativa a WhatsApp è ancora in sviluppo e quindi non la si vedrà anche installando la nuova beta 23.4.0.72 messa a disposizione per gli utenti iOS mediante il programma TestFlight giunto alla release 23.4.0. La funzionalità in questione, invero già scoperta nella beta 22.23.0.73, riguarda la possibilità di modificare i messaggi. Ciò sarà possibile entro un massimo di 15 minuti dalla pubblicazione e permetter quindi di aggiungere più dettagli o di correggere dei refusi. Per il resto, l’analisi condotta sulla nuova beta per iOS ha permesso di appurare che lo sviluppo di questa funzione sta continuando.

Lo screenshot appena estratto ha permesso di desumere che, ricevendo un messaggio modificato, un avviso di metterà in guardia richiedendoci di aggiornare l’app, se vogliamo vedere quel che ci è stato inviato post editing, perché magari stiamo usando una versione obsoleta di WhatsApp.

Secondo quanto desunto dagli esperti, tale funzionalità riguarderà solo il poter editare i messaggi di testo e, almeno nelle sue prime fasi iniziali, non consentirà di modificare anche il testo della didascalia che accompagna i media: ciò non toglie che quest’opportunità possa essere contemplata in futuro, man mano che si evolve lo sviluppo di questa funzionalità che, come già detto, non è ancora visibile in superficie in quanto ancora in divenire.

Con la beta per iOS 23.4.0.72 WhatsApp ha corretto un bug che faceva crashare l’app agli utenti quanto riproducevano un video nello stato o nelle chat. Con la successiva beta 2.23.4.73 per iOS distribuita via build 23.4.0 di TestFlight si è scoperto che è in distribuzione per alcuni beta tester una funzione utile per chi non si raccapezza con le troppe impostazioni della chat app visto che, nella sua sezione delle impostazioni, viene inserito con tale aggiornamento una search bar, che permette di cercare l’impostazione che serve per parole chiave.