WhatsApp: su Android i bugfix, su iOS i ritocchi all’interfaccia

WhatsApp è attualmente impegnata nel risolvere alcuni fastidiosi bug riguardanti i video, ma anche intenta a rilasciare l’ennesima revisione della sua interfaccia (quanto meno su iOS).

Di recente WhatsApp si sta dedicando molto al rinnovamento delle sue interfacce. Non è passato molto che si è avuta notizia di un restyling per la barra laterale nella versione nativa per macOS, e dal giorno in cui è emerso un nuovo stile pure per diverse sezioni della sua controparte iOS (WhatsApp beta per iOS 23.7.0.74). Una nuova miglioria estetica è stata appena rilasciata ad alcuni tester che via TestFlight installano la release beta 23.7.0.77.

Quest’ultima permette di avere a disposizione un migliorato selettore multimediale o media picker. In passato, quando dalla griglia si selezionavano i video o le foto da condividere, poi per vedere cosa si era scelto occorreva ripercorrere riga per riga, colonna per colonna ogni elemento del media picker. Nel caso di griglie molto grandi e di elementi scelti qui e là, quest’operazione poteva essere alquanto snervante e faticosa. Con la novità che si sta ora rilasciando gradualmente, sotto il selettore multimediale appare una barra nella quale saranno “depositati” gli elementi che andiamo a scegliere: in questo modo, semplicemente scorrendo questa barra strumenti si avrà contezza di quel che, tra foto e video, si sia scelto.

Come sempre avviene, se provando il media picker non dovesse apparire anche la novità di cui sopra, occorrerà attendere che la novità sia sbloccata sul proprio account nelle prossime settimane.

Con la release beta 2.23.8.71 distribuita mediante la build 23.8.0 (466482628) di TestFlight è emerso anche un altro ritocco. In questo caso a esserne coinvolto è la schermata del blocca schermo: rispetto a prima, l’icona del lucchetto è stata sposta in alto e l’etichetta “Use Face ID” è ora in forma di un più intuitivo pulsante da premere. Da notare che una novità simile potrebbe fare capolino pure nella versione nativa per macOS di WhatsApp.

Con le beta 2.23.8.22 (che permetteva di allegare una descrizione ai messaggi inoltrati) e 2.23.8.23 di WhatsApp per Android sono emersi due bug riguardanti i video. In primis non si potevano più scaricare i video ricevuti in conversazione e, in più, non era possibile visualizzarli aprendo un aggiornamento di stato che ne contenesse. Evidentemente la piattaforma è consapevole del problema perché, come conferma WABetaInfo, ha distribuito l’aggiornamento beta 2.23.8.24 per WhatsApp Business, che risolve il problema afferente al download dei video: probabile, quindi, che nella stessa release per la versione standard dell’app arrivi la risoluzione di questi bug.