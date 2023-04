WhatsApp: anche su iOS arriverà un restyling. Ecco in che veste

Continua a rilasciare novità WhatsApp che, nelle scorse ore, ha distribuito una beta anche per iOS, dai meandri della quale sono emerse alcune tracce che lasciano intuire come anche la versione dell’app in uso sugli iPhone sarà oggetto (in caso di feedback positivi, in un futuro update) di una rinfrescatina allo stile.

In occasione della beta 2.23.8.4 per Android, è emerso, tramite un’analisi condotta via reverse engineering, che la messaggistica in questione stava pensando di ritoccare l’interfaccia dell’app, dotandola di una barra di navigazione collocata in basso, per un più pronto accesso ad alcune delle funzioni principali della messaggistica. A quanto pare, però, WhatsApp non è intenzionata a mettere mano solo alla versione di Android, dacché sta lavorando – sempre sotto traccia – pure al rivedere l’interfaccia di iOS.

Nelle scorse ore, infatti, WhatsApp ha distribuito la beta 2.23.7.74 per iOS mediante il programma per i collaudi, TestFlight, giunto alla versione 23.7.0 (462663123). Scorrendo le righe di codice di cui si compone questo update, è emerso come Menlo Park miri a cambiare l’interfaccia della sua versione per iOS in diverse aree.

Il nuovo restyling dovrebbe conferire all’app di WhatsApp per iOS un aspetto più pulito ma anche più coerente visto che quanto notato a proposito delle impostazioni poi è in serbo anche per altre sezioni dell’app. Il cambiamento sarà anche volto a dare un aspetto più moderno alla piattaforma, visto che attingerà all’ultimo stile messo a disposizione da iOS mediante le sue API.

Nel merito, il cambiamento avvistato e rendicontato via screenshot in merito alle impostazioni prevede che le varie sezioni delle stesse appaiano con angoli arrotondati e con “piccoli margini attorno ai bordi“. Secondo i leaker, il nuovo layout vedrà la luce in uno dei prossimi aggiornamenti, e potrà essere utilizzato dai beta tester che abbiano almeno la versione 13 di iOS installata.