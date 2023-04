WhatsApp sostituisce le didascalie con messaggi descrittivi per i messaggi inoltrati

Dopo l’avvistamento su iOS della funzione per l’invio dei video messaggi, e la promessa di nuovi tool di sicurezza di prossima implementazione, la messaggistica istantanea di WhatsApp, parte del gruppo Meta Platforms, si è dedicata anche alla sua versione per Android, che è stata portata sul Play Store (e sull’archivio online di ApkMirror) alla nuova release beta 2.23.8.22.

In passato, era il caso della beta 2.22.23.15, WhatsApp aveva rilasciato una funzione che, nell’inoltro dei messaggi, permetteva di conservarne la didascalia, in quanto inviarli senza di essa li avrebbe privati di un contesto utile a comprendere meglio cosa e perché si era condiviso un certo messaggio. Orbene, la piattaforma di messaggistica è tornata sulle didascalie ai messaggi inoltrati, e nella beta 2.23.8.22 per Android, ha rilasciato qualche variazione sul tema.

Installando tale release ad alcuni tester è capitato di poter, stante un roll-out in corso, eliminare la vecchia didascalia, per sostituirla con una nuova, magari più completa o più esatta, che però apparirà come messaggio di accompagnamento disgiunto: in tal modo si offrirà una ragione del perché si è condiviso un file, un video, una GIF, o un’immagine, o una chiave di lettura del contenuto condiviso, ma senza ingenerare equivoci col rischio che la didascalia passi per quelle originale allegata al contenuto inviato.

Al momento tale miglioria, utile in ottica trasparenza e per contenere le fake news, come pure per mitigare interpretazioni errate, è presente solo per alcuni tester ma altre attivazioni seguiranno prossimamente.

I leaker di WABetaInfo, noti feature tracker di questa piattaforma, che hanno dato notizia di questo roll-out, hanno però invitato a prestare attenzione nell’installare la 2.23.8.22 di WhatsApp per Android perché, come spesso accade alle beta, ha dei bug. Nello specifico pare che tale release causi dei problemi durante il download / scaricamento dei video e quando si prova a visualizzare gli aggiornamenti di stato (ovvero le Storie di WhatsApp).