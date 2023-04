WhatsApp: novità su ricerca impostazioni e video messaggi

Prosegue lo sviluppo di nuove funzionalità, in particolar modo dell’invio dei video messaggi in WhatsApp che, nel frattempo, ha cominciato a rilasciare più diffusamente una funzione recente ma già nota.

I leaker di WABetaInfo hanno scoperto, in occasione della beta iOS 23.6.0.73, che WhatsApp sta sviluppando la funzione dei video messaggi. Questi ultimi si distingueranno dai video per il fatto che trasmettono un maggior senso di personalizzazione, e imminenza, essendo registrati e trasmessi sul momento, mentre i video possono essere registrati, salvati e condivisi in un secondo momento. I video messaggi saranno crittografati end-to-end e non potranno esser salvati e inoltrati.

Tuttavia, siccome il video non viene inviato in modalità “visualizza una volta”, sarà in realtà possibile registrarlo registrando lo schermo. Con la release beta 2.23.8.19 è emerso che è in preparazione la medesima funzionalità anche per Android. La schermata estratta, ancora preparatoria, mostra uno sfondo bianco che rende difficile notare bene gli altri elementi dell’interfaccia, comunque presenti, come il pulsante della fotocamera per avviare la registrazione e quella del cestino per rottamare quanto registrato.

Una cosa molto importante che si può notare è che WhatsApp ha concepito un escamotage per distinguere i video dai video messaggi: questi ultimi, infatti, saranno circolari.

Sempre da una beta per iOS, la release 23.4.0.73, si è scoperto che ad alcuni tester era stata conferita la possibilità di filtrare le impostazioni dalla barra di ricerca per trovare una specifica opzione. Ebbene, con la release beta 2.23.8.20 per Android questa opportunità è stata concessa pure ad alcuni tester di Android. Per vedere se si è tra i fortunati fruitori basta solo portarsi nelle impostazioni e vedere se in alto a destra compare la lente della ricerca: in caso affermativo si potranno già filtrare le impostazioni ma, diversamente, si dovrà attendere che avvenga qualche altra attivazione nelle prossime settimane.