WhatsApp: novità sicurezza, video messaggi e per i gruppi

Nelle scorse ore la celebre messaggistica WhatsApp si è reso protagonista di diverse novità, tra le quali una delle più interessanti è consistita nel varo di diverse migliorie in tema di sicurezza.

La prima novità riguarda l’implementazione, nelle prossime settimane, di alcune funzionalità volte ad assicurare nelle conversazioni una sicurezza vicina a quella che s’avrebbe interloquendo di persona. In primis, è prevista la protezione dell’account: quando si passa l’account dal vecchio dispositivo al nuovo la piattaforma manderà un avviso (con indicazione dell’ora e del device usato) sul vecchio device e, in caso di mancata conferma, si avviserà l’utente che vi è stato il tentativo di assegnare l’account a un altro dispositivo.

Per evitare che si possa usare uno smartphone compromesso, e quindi il WhatsApp di un utente per inviare a sua insaputa messaggi indesiderati arriverà poi la funzione di verifica del dispositivo, un set di verifiche automatiche eseguite dalla piattaforma che, in sostanza, eviteranno che si possa rubare la chiave di autenticazione per collegarsi ai server della piattaforma in questione.

All’insegna di un qualcosa che rafforzerà la crittografia end-to-end, arriverà poi la Key Transparency. Attraverso il tab Crittografia si potrà verificare in modo immediato e automatico se la connessione è sicura, desumendo quindi se la conversazione sia protetta o meno.

Nel frattempo anche un’altra funzione è in arrivo, seppure ancora in sviluppo. Con la beta WhatsApp 2.23.7.77 per iOS distribuita mediante la build 23.7.0 (463543995) di TestFlight si è visto che ha ricevuto un ulteriore step evolutivo la futura funzione che permetterà di inviare video messaggi sino a 60 secondi con una maggior garanzia di tempestività e autenticità rispetto ai video normali. Nello specifico si è notato che nell’elenco delle chat, un po’ come avviene quando si ricevono GIF, video e immagini, comparirà l’anteprima “Videomessaggio” a indicare che appunto se n’è ricevuto uno. Al momento non è noto quando i video messaggi, crittografati end-to-end, esordiranno.

Passando alle funzioni in roll-out, con la release stabile 23.6.74 risultano distribuiti a più utenti diverse funzioni relative ai gruppi. In tal senso arrivano i gruppi da 1.024 persone (come concesso ad alcuni utenti beta nell’Ottobre 2022), il sistema per gli admin che possono gestire un sistema di approvazione degli ingressi (già in uso ad alcuni tester via beta 23.5.0.74). Mutuando una funzione data ad alcuni tester con la beta iOS 23.5.0.75, ora diventa anche “possibile cercare i gruppi di cui fa parte un contatto cercandone il nome“.