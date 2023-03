Come noto, WhatsApp sta lavorando da tempo a un nuovo foglio di condivisione, anche per Android. Oltre a ciò, la nota messaggistica di Meta ha messo in conto di distribuire anche una nuova versione dei sondaggi, che supporti le consultazioni a risposta singola, per un maggiore chiarezza interpretativa del risultato finale. Nel frattempo, però, a Menlo Park hanno anche pensato di rilasciare qualcosa di già pronto, anche per il robottino verde, oltre che per iOS, mettendo a disposizione sia novità per le Community che una funzione che era già stata offerta da tempo alla sua interazione lato desktop.

Nel Dicembre 2022, in occasione della release 2.2245.9 per Desktop, WhatsApp rilasciò la funzione che permetteva, cercando un contatto, di visualizzarne i gruppi recenti in comune.

Tale feature si rivelava utile quando si voleva ricordare il nome di un gruppo ma ciò non era possibile e, invece, ci si ricordava di un contatto che ne faceva parte, in modo tale che, cercando appunto detto contatti, si potesse visualizzare una sezione ad hoc, Groups in common, o Gruppi in comune, e trovare un certo gruppo di cui si faceva parte entrambi.

Tale funzionalità, rivelatasi molto utile e gradita agli utenti, è stata ambita anche lato mobile e, nelle scorse ore, è stata rilasciata anche per coloro che usano WhatsApp su uno smartphone. Per poterne beneficiare, occorre installare, se provvisti di un device Android, la release beta 2.23.6.20 e, se provvisti di un iPhone, la release beta 23.5.0.75, messa a disposizione tramite il programma dedicato alle app sperimentali, TestFlight.

In tali casi, occorre tenere conto che la funzione potrebbe non essere disponibile per tutti, visto che è stata rilasciata solo ad alcuni beta tester anche se è emerso che, nei prossimi giorni, tale miglioria verrà messa a disposizione di un numero ancora maggiore di utenti. Per vedere se la funzione è stata già messa a disposizione basta cercare un contatto nella barra di ricerca e vedere se, tra le informazioni relative messe a disposizione, via sia anche la succitata sezione “Gruppi in comune”.

Oltre a ciò, WhatsApp si è dedicata alle Community con la release beta 23.5.0.75 per iOS e con la release beta 2.23.6.12 per Android. In questo caso, messi in conto alcune bugfix per quando gli admin pubblicano contenuti nelle rispettive Community, il gruppo degli annunci, forse perché unidirezionale e destinato alle sole comunicazioni degli amministratori, è stato rinominato Aggiornamenti su Android e iOS, anche se la relativa didascalia agli utenti che ne fanno parte è diversa, ovvero Home su Android e Aggiornamenti su iOS. Un miglioramento dell’interfaccia utente, infine, è stato ottenuto con lo spostamento dell’icona della Community “dalla barra inferiore all’intestazione della chat“.