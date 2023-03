WhatsApp: nuovo foglio di condivisione previsto anche per Android

WhatsApp, nelle scorse ore, ha rilasciato due aggiornamenti, tra cui uno per iOS con soluzione di un bug molto fastidioso e uno per Android, dal quale si è scoperto di una novità ancora in preparazione.

In occasione della beta iOS 23.5.0.70 è emerso come WhatsApp avesse in animo di mettere a disposizione una rivisitazione del foglio di condivisione il cui design inizia a essere un po’ obsoleto. Il layout che era emerso era più moderno e avrebbe offerto una migliore esperienza utente, disponendo le miniature delle opzioni su varie righe: inoltre, uno schema così concepito avrebbe aiutato in prospettiva gli utenti a navigare agevolmente tre le varie opzioni quando e qualora la piattaforma ne avesse aggiunte delle altre.

Col rilascio della beta 2.23.6.17 per Android, i feature tracker di WABetaInfo hanno scoperto che WhatsApp non “lascerà al palo” gli users del robottino verde di Google visto che sta preparando anche per loro un analogo restyling che porterà in dote una ammodernata interfaccia per il foglio di condivisione di WhatsApp. Per ora, però, anche in questo caso si tratta di una funzione non attiva, di cui si è solo immortalato uno screenshot dopo averla forzata nel backend della piattaforma

Installando l’ultima beta succitata non si potrà quindi disporne e occorrerà del tempo perché tale miglioria esordisca in beta e poi gradualmente in una versione stabile, meritandosi magari anche un changelog.

In precedenza, a causa di una versione buggata, quando si tentava di scaricare e ripristinare il backup delle chat, crittografato o meno che fosse, da iCloud, si veniva investiti da un avviso secondo il quale il ripristino della cronologia delle chat non era possibile perché mancava la connessione che, invece, era presente. Con il rilascio della versione iOS 23.5.78 di WhatsApp nell’App Store è arrivata proprio la correzione di questo bug, nonostante il changelog non ne faccia menzione.