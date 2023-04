WhatsApp: novità e-commerce lato mobile e nuova interfaccia per masOC

Come noto in Brasile gli esperimenti di e-commerce di WhatsApp godono di maggior apertura istituzionale (ma non è stato sempre così) e quindi non stupisce che sia in quel mercato che abbia esordito una funzione per gli acquisti in-app. Nel contempo, è arrivata anche una novità per macOS.

La prima novità di questo breve recap riguarda la versione nativa di WhatsApp per macOS, creata in base alla piattaforma Catalyst diverso tempo fa. Secondo i leaker di WABetaInfo è in rilascio una versione aggiornata di quest’iterazione che propone una novità simile a quella vista nella versione nativa per Windows. Nello specifico, non si tratta dell’introduzione di una funzione, ma di un ritocco estetico, che ha coinvolto la barra laterale.

Questa barra, che si visualizza a sinistra, prima aveva delle etichette, ma ora non più. Al loro posto è arrivato un set di eloquenti icone, che richiamano le medesime azioni, tra cui chat, stato (le Storie di WhatsApp), chiamate e impostazioni. Il pregio di questa nuova versione della barra laterale è innanzitutto il fatto che si risparmia più spazio, aiutando a gestirlo meglio. Inoltre le icone sono studiate “per abbinarsi all’aspetto dell’interfaccia macOS“. Infine, le icone rispetto alle etichette consentono un più rapido accesso alla funzionalità menzionate poco sopra.

Al momento, la rinnovata barra laterale è stata concessa ad alcuni tester, tra coloro che scaricano l’ultima versione di WhatsApp per macOS dal canale sperimentale TestFlight ma, a quanto pare, nuove attivazioni sono attese come al solito nelle prossime settimane.

La seconda novità forse è più importante, ma limitata al Brasile. In pratica, secondo quanto spiega il blog ufficiale di WhatsApp, per chi usa le ultime versioni per Android e iOS è arrivata la possibilità di usare le proprie carte Visa o Mastercard (prepagate, di debito, di credito), emesse da alcune banche partecipanti all’iniziativa, per pagare in-app servizi o prodotti offerti da alcune piccole imprese. L’utente non dovrà far altro che cercare l’azienda (via “Scopri aziende“), esplorarne il catalogo di servizi e prodotti, metterne qualcuno nel carrello, e pagare in-app, in tutta sicurezza, visto che i numeri delle carte sono conservati in modo sicuro e crittografati e considerato che occorrerà usare per ogni transazione un codice PIN generato per l’occasione.