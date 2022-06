WhatsApp: piccoli roll-out per le aziende, più sicurezza in sviluppo per tutti

Ascolta questo articolo

Dopo un piccolo ritocco estetico di carattere marginale, Whatsapp ha preso a distribuire un importante round di novità in favore delle aziende: a ciò si aggiunge l’avvio dello sviluppo di una supplementare misura di sicurezza per tutti gli utenti.

Già in passato, WhatsApp si è dedicata alla sicurezza dei suoi utenti, mettendo in campo funzioni come l’estensione del codice di verifica che verificasse l’integrità della versione web based della piattaforma, senza dimenticare le opzioni per selezionare chi possa vedere le informazioni personali. Ora, con lo scopo di prevenire un altro grave problema, ovvero quello del furto degli account, con utenti che spesso comunicano ingenuamente il codice di verifica a 6 cifra inviatogli per SMS, WhatsApp si sarebbe messa all’opera su una nuova funzione che, se implementata per tempo, la renderebbe l’unica chat app ad avvalersene.

Nello specifico, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto le evidenze di una funzione che, quando si procederà a configurare WhatsApp su un nuovo smartphone, chiederà di inserire un nuovo e successivo codice di verifica, sempre di 6 cifre, ancora spedito per SMS. In tal modo, la speranza è che, se per un caso si sia fornito il primo codice a magari un finto account di assistenza o a un account conosciuto ma rubato, venendo avvertiti che si sta tentando di accedere al proprio account “su un altro telefono“, si eviterà di comunicare anche il secondo codice, che la piattaforma si premurerà di inviare dopo la scadenza di un particolare timer.

La seconda novità relativa a WhatsApp è di carattere minore, ed è in roll-out. In questo caso si tratta della disabilitazione dell’API Splash Screen, introdotta da Android 12 per portare alcuni elementi standard di design all’avvio delle varie app: nella fattispecie di WhatsApp ciò aveva portato a una schermata iniziale diversa che, però, col nuovo aggiornamento, release 2.22.13.8, ha nuovamente ceduto il passo a quella originale.

Un’altra novità in roll-out in queste ore fa riferimento a quanto asserito a proposito dell’opzione, per le aziende, WhatsApp Premium. In quell’occasione venne ipotizzato che le aziende che si sarebbero abbonato a questo piano di funzioni aggiuntive avrebbero potuto collegare sino a 10 dispositivi al proprio account, rinominandoli in modo da sapere a chi appartenesse un dato device, ben consci che il nome assegnato non sarebbe stato evidente al cliente. Nelle scorse ore, però, alle aziende che usano WhatsApp Business per Android (2.22.13.7) e iOS (22.12.0.73), è stata concessa gratuitamente la possibilità di rinominare i device connessi al proprio account, sia dopo averne aggiunto uno nuovo, che in seguito (attraverso il percorso: “Impostazioni WhatsApp > Dispositivi collegati > Dispositivo > Nome“). Sempre gli account aziendali, per l’occasione, stanno ricevendo anche una nuova interfaccia per i dispositivi collegati.