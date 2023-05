WhatsApp: novità per l’editor di adesivi personalizzati

WhatsApp si è cimentato di recente in vari aggiornamenti, tra cui un restyling per la versione web, la risoluzione di un bug su Android, e il doppio tocco per conferire al volo una Reazione: la verve creativa di questa piattaforma non si è esaurita qui, come dimostrato da una recente scoperta.

Sul finire di Febbraio abbiamo avuto modo di conoscere la beta 23.3.77 di WhatsApp per iOS che ha portato in dote una funzione molto importante, basata sulle API di iOS 16, che permetteva ad alcuni beta tester di creare degli adesivi personalizzati in-app. Nello specifico, la funzione consentiva di estrarre un elemento da una foto e di trasformarlo in adesivo da condividere. La funzione in questione ha ottenuto, sin dai primi test, buoni feedback e quindi Menlo Park ha continuato a lavorarci su.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato – tramite il canale TestFlight – una nuova beta release per iOS, la versione 23.10.0.74, che cela nel suo codice applicativo proprio le tracce di un miglioramento per la funzione che consente di crearsi in-app degli adesivi personalizzati. Secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo WhatsApp mediterebbe di collocare nel foglio di condivisione delle chat, in fondo, una nuova voce, intitolata “New Sticker” (Nuovo Adesivo).

Non è chiaro come funzionerà questo step della funzione per crearsi adesivi personalizzati senza uscire dall’app, ma è lecito ipotizzare che permetterà di esplorare la galleria delle immagini del dispositivo, per cercare una foto in particolare ed editarla con vari strumenti, tra cui ve ne potrebbe essere uno per rimuovere lo sfondo e isolare un soggetto, magari quello da tramutare nel nuovo adesivo /sticker. Al momento questa nuova fase evolutiva è in sviluppo.

Ciò comporta che non la si potrà sperimentare anche correndo a installare la beta 23.10.0.74 per iOS, visto che servirà attenderne l’esordio in uno dei prossimi aggiornamenti, prima beta e poi stabili.