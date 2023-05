WhatsApp lavora alle Reazioni conferite via doppio tocco

Avevamo lasciato WhatsApp impegnata a sviluppare una novità che da WhatsApp avrebbe poi “contagiato” anche le versioni per Android e iOS: si trattava della possibilità di rispondere ai messaggi attraverso una batteria di emoji animate. Evidentemente quello di vivacizzare le discussioni è uno dei trend di sviluppo di questa messaggistica, visto che si è appena scoperto qualcosa a proposito delle Reactions.

Le Reazioni di solito vengono conferire ai messaggi dopo averli selezionati in modo da fare apparire il menu contestuale. Ciò, come visto, fa sì che occorrano una serie di passaggi intermedi per conferire una reazione a un messaggio e ciò potrebbe inficiare l’immediatezza della risposta visiva. La novità a cui WhatsApp sta lavorando risolve proprio quest’inconveniente permettendo di saltare un passaggio intermedio come l’apertura del menu contestuale per conferire una Reaction.

In pratica, mutuando qualcosa di già possibile su Instagram, WhatsApp sta lavorando alla possibilità di conferire le Reactions mediante un semplice doppio tocco del messaggio cui rispondere. Dalle immagini animate condivise dai leaker di WABetaInfo si può vedere chiaramente come, attuando questo gesto, venga rilasciata in automatico la reazione del “Pollice su”, senza possibilità di scelta.

Ciò potrebbe dipendere dal fatto che il Pollice su è stato universalmente considerato come simbolo di riconoscimento e di approvazione. Inoltre, assieme al Cuore, il Pollice su rappresenta una scelta popolare su diverse piattaforme di social media e di messaggistica: quindi la sua scelta è stata intuitiva e conseguenziale allo scopo di fornire una pronta risposta che fosse familiare anche a coloro che utilizzano la messaggistica di WhatsApp.

Al momento, come spesso avviene per le novità scoperte dall’analisi del codice e senza alcuna ammissione ufficiale da parte di WhatsApp, non è dato sapere quando questa novità verrà rilasciata anche se è buona cosa il farsi trovare pronti installando sempre l’ultima versione beta di quest’app, visto che l’esordio della gesture per le Reactions avverrà verosimilmente prima come forma di test.