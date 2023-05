WhatsApp: in arrivo nuovo menu contestuale ed emoji animate

WhatsApp nelle scorse ore ha rilasciato nuove beta, sia per Android che per Desktop, dalle quali è stato possibile capire su quali novità stia lavorando la piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo.

Di recente, con la beta per Android 2.23.10.6 abbiamo visto come WhatsApp si dedichi non solo a introdurre nuove funzionalità per operare al meglio, ma anche a rifacimenti estetici: nello specifico, la release menzionata ha portato in dote ad alcuni tester un’interfaccia ridisegnata con una barra di navigazione in basso, molto simile a quelle che c’era già su iOS, ove aveva ottenuto ottimi riscontro in termini di consenso dagli utenti. Evidentemente, la piattaforma deve aver fatto tesoro dei feedback degli utenti nel riproporre la novità anche su Android.

Questo è esattamente quello che potrebbe accadere nuovamente in futuro. WhatsApp ha infatti rilasciato la release beta 2.23.11.4 dalla quale i leaker di WABetaInfo hanno desunto come sia in sviluppo un ulteriore ritocco all’interfaccia, sempre prendendo spunto da quanto già fatto su iOS. In particolare la novità riguarderebbe il menu contestuale, cioè quel menu che appare quando si seleziona un messaggio: negli screenshot condivisi, si può vedere che il nuovo menu contestuale per i messaggi conterrà 5 voci, tutte con un’eloquente icona e con un’etichetta, che rimandano ad azioni come l’inoltro, la risposta, la cancellazione, la conservazione e le informazioni.

Al momento, però, va notato come questa miglioria sia ancora in fase di sviluppo interno e quindi non visibile a colori che installassero la beta 2.23.11.4 per Android: insomma, ci sarà da attendere qualcuno dei prossimi aggiornamenti, quasi sicuramente beta, per vedere questa novità esordire in superficie.

Nel frattempo, è emerso che su WhatsApp Desktop è in preparazione una novità che arriverà anche su Android e iOS. In particolare, WhatsApp sta utilizzando la libreria per designer Lottie per creare delle emoji animate: in passato si era scoperta la prima di queste emoji animate, Partying Face ma, nelle scorse ore, ne sono state scoperte altre 6, “Faccina con lacrime di gioia, Faccina che piange ad alta voce, Faccina che piange, Faccina con la bocca aperta, Cuore rosso e Fuoco”, destinate a esordire in alta qualità. Al momento non è chiaro, sebbene la cosa sia auspicabile, se vi sarà un interruttore per disattivare queste emoji, in modo da ridurre le distrazioni in chat.