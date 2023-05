WhatsApp: novità e bug con l’ultima beta release per Android

Di recente sono state avvistate novità su iOS in merito alle Reactions. WhatsApp, però, non ha di certo trascurato i suoi utenti Android cui, anzi, ha destinato una lieta novità, mettendo a disposizione con una maggior distribuzione una nuova miglioria.

In occasione della beta 2.23.8.4 per Android abbiamo visto come fosse in preparazione una rivisitazione dell’interfaccia che poneva in basso una nuova barra di navigazione. Ordunque, tale miglioria è stata poi rilasciata ad alcuni utenti beta con la versione sperimentale 2.23.10.6 per Android. Molti utenti però ne erano stati esclusi e quindi WhatsApp, come spesso da sua prassi, ha rilasciato altre versioni beta con le quali ha esteso la distribuzione di questa novità.

Nello specifico, sembra che ad altri utenti sia stata attivata la nuova barra di navigazione in basso sin dalla versione 2.23.11.5, con un ulteriore round di attivazioni che è avvenuto in queste ore con la release 2.23.11.6, ovviamente per gli utenti del sistema operativo Android. I leaker e feature tracker di WABetaInfo hanno raccolto i primi feedback in merito a questa novità e gli stessi sono stati in gran parte positivi, sebbene una parte degli utenti lamenti che con questa nuova barra di navigazione impedisca “la possibilità di scorrere tra le schede”.

In attesa di capire se la novità in questione arriverà con qualche cambiamento nelle versioni stabili di WhatsApp, purtroppo, come spesso avviene nel caso delle beta, è emerso anche che la beta 2.23.11.6 porta con sé uno spiacevole bug: in particolare, diversi utenti segnalano che all’apertura di WhatsApp si verifica un arresto anomalo dell’applicazione, che impedisce di utilizzarla.

In casi del genere è doveroso attendere qualche ora perché WhatsApp, presa consapevolezza del problema, rilasci una versione correttiva, con fix adeguato, di quanto riscontrato: tuttavia, i più impazienti possono ovviare al bug semplicemente col downgrade della messaggistica, cioè disinstallando la beta buggata e provvedendo a installare in sua vece una versione precedente prelevata dall’archivio online di ApkMirror.