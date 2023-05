WhatsApp: bug su Android corretto, restyling alla versione beta web

Dopo una piccola pausa di qualche ora, WhatsApp ha sfornato nuove versioni della sua piattaforma, che hanno portato migliorie estetiche sul web e corretto un fastidioso e inabilitante bug lato mobile su Android.

La prima novità riguarda WhatsApp beta for Web. Menlo Park di solito si concentra di più sulle versioni native per macOS e Windows, ma da qualche tempo ha maggiorato le attenzioni per la versione web di WhatsApp che, da qualche tempo, ha una variante beta in carico alla quale stanno arrivano sempre più migliorie per perfezionarne l’esperienza utente. In tal modo, dopo la modifica dei messaggi, grazie alla nuova release di WhatsApp Web beta 2.2321.6 è arrivata una coppia di perfezionamenti all’interfaccia.

In primis, coloro che installano la beta citata noteranno un nuovo foglio di condivisione: la sua finestra è più compatta e, ora tutte le voci rappresentate da icona, hanno accanto a sé un’etichetta testuale esplicativa. C’è anche un’altra miglioria all’interfaccia: il pannello delle emoji, comprensivo anche delle schede per scegliere le GIF e gli adesivi / stickers, è diverso dal passato, quando occupava tutta la parte inferiore dello schermo.

Di fatti, ora il pannello delle emoji ha dimensioni più ridotte ed è separato, leggermente soprapposto al form di inserimento del testo. Non sappiamo quando queste novità, che potrebbero anche subire cambiamenti nel corso del tempo, verranno effettivamente rilasciate a tutti.

Infine, una buona notizia. Con l’update beta 2.23.11.6 per Android era emerso un diffuso bug che mandava in crash WhatsApp all’apertura dell’applicazione. Molti hanno risolto col downgrade della messaggistica, o aprendola dal centro delle notifiche: altri hanno semplicemente aspettato prima di installare la beta incriminata, cosa che non è riuscita a tutti in quanto in molti casi il Play Store era autorizzato per gli aggiornamenti automatici.

In compenso, WhatsApp nelle scorse ore ha distribuito un correttivo, ovvero un bugfix, attraverso la nuova release beta 2.23.11.9 che, quindi, permette nuovamente di utilizzare in modo normale la propria messaggistica preferita.