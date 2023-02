WhatsApp per iOS: poker di novità tra cui la modalità Picture-in-Picture per le videochiamate

Ascolta questo articolo

Dopo aver ufficializzato la messa a disposizione di alcune funzioni in qualche modo già note, la messaggistica istantanea di WhatsApp ha rilasciato un importante aggiornamento per la versione stabile del suo client destinata a iOS.

Al contrario delle beta, per le quali bisogna affidarsi al programma TestFlight, le versioni stabili di WhatsApp per iOS vengono scaricate dall’App Store degli iPhone che, nelle scorse ore, ha ottenuto una nuova release di WhatsApp, contrassegnata dal numero di versione 23.3.77. Il changelog di questa release sottolinea quella che è di certo la novità più interessante, ovvero la possibilità di usare il Picture-in-Picture per le video chiamate senza che, passando a far altro, il video vada in stand-by.

Per provare a usare la funzione, adeguatamente testa in passato nella beta 22.24.0.79 per iOS, basta avviare una video chiamata e ridurre l’app a icona: a quel punto, nel mentre ci si sposterà sulla Home dello smartphone, o in un’altra app, la video chiamata in corso continuerà in una finestra flottante spostabile a piacimento. Ciò, nelle intenzioni di WhatsApp, dovrebbe aiutare l’utente a fare più cose assieme, come ad esempio guardare il proprio interlocutore mentre, per esempio, si risponde a una mail o si esegue una ricerca in internet o, sempre per esempio, mentre ci si annota di quel che l’interlocutore ci sta dicendo in quel momento.

Il changelog di WhatsApp 23.3.77 per iOS però riporta anche altre novità. Tra queste, vi è la possibilità di creare degli avatar personalizzati da usare poi come stickers o come immagini di profilo. Per adoperare tale feature basta portarsi su Impostazioni > Avatar. Un’altra funzione che è arrivata con la release 23.3.77 stabile di WA per iOS riguarda la possibilità di avvalersi di oggetti e descrizioni più lunghi per i gruppi: dulcis in fundo viene confermato il poter allegare una descrizione ai documenti che si invia a condivide.

Secondo quanto reso noto, tali funzionalità sono attualmente in distribuzione per tutti coloro che usano l’ultima release stabile di WhatsApp per iOS: nel caso non ci noti una o più di queste funzioni occorrerà attendere d’essere abilitati prossimamente, facendosi trovare pronti grazie all’aggiornamento all’ultima release stabile dell’app.