WhatsApp: videochiamate PiP su iOS, gestisci spazio con messaggi a scomparsa su Android

Sempre al lavoro per aggiornare la sua celebre piattaforma, WhatsApp, nelle scorse ore, ha rilasciato piccole e grandi novità per Android e un’attesa funzionalità anche per iOS.

Principiando da Android, dopo quanto visto con la release beta per Android 2.22.8.8, anche con la nuova beta 2.22.25.12 messa a disposizione nel Play Store sono apparse implementazioni riguardanti le emoticon, o emoji: nello specifico, risulta in distribuzione la revisione marginale di 8 emoji già esistenti (tra cui quella della faccina che trattiene le lacrime e quella supplicante). Analizzando il codice dell’app, però, si è visto come WhatsApp stia anche lavorando per introdurre in futuro ben 21 nuove emoji.

Passando a una novità più importante, ma sempre in quota Android, con la distribuzione della beta immediatamente precedente, la 2.22.25.11, WhatsApp ha introdotto un nuovo punto di accesso per la funzione che permette di abilitare i messaggi che scompaiono (cioè che si auto-eliminano dopo un tot). Per trovare questa funzione abilitata ad alcuni tester, basta avviare le impostazioni, e portarsi nella sezione “Spazio e Dati”: quivi giunti, nella sotto-sezione “Gestisci spazio” si noterà la voce “Tools to save space” (strumenti per risparmiare spazio), con la comparsa della voce “Turn on disapperaring messages” (attiva i messaggi che scompaiono).

Tippando questa voce, si entra nella già nota “sezione dei messaggi a scomparsa ridisegnata“, che semplifica l’applicare il timer di scomparsa alle nuove chat e a quelle già esistenti.

Infine, iOS. Via TestFlight, WhatsApp ha distribuito la release beta 22.24.0.79, che porta in dote ad alcuni sperimentatori (compatibile con iOS 15) la modalità picture-in-picture, PiP, per le video chiamate: per usarla, basta avviare una video chiamata e optare per il multi-tasking con un’altra app, in modo che la video chiamata continui a essere riprodotta in una finestra flottante che può essere fruita anche al di fuori dell’app di WhatsApp e sulla schermata di blocco del telefono. Da notare che tale funzionalità è arrivata anche nell’ultima beta di WhatsApp Business.