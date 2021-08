WhatsApp: novità migrazione chat, anteprime link più grandi, pagamenti in-app

Intenta a sviluppare novità per gli status ed a rilasciarne altre per le emoji, la messaggistica istantanea di WhatsApp ha annunciato il rilascio di due importanti funzionalità a livello global nel mentre, in India, ne arriva una a implementazione dei già noti pagamenti in-app.

Dopo i test in merito avviati oltre un mese fa, WhatsApp ha finalmente cominciato il roll-out di una funzione, attraverso le beta 2.21.160.17 per iOS e 2.21.17.15 per Android, che abilita immagini d’anteprima più grandi quando si va a condividere un link. Per verificare se il proprio account abbia già ricevuto la relativa attivazione da server remoto (in caso contrario potrebbe esser necessario aspettare financo 24 ore), è possibile eseguire un piccolo esperimento rudimentale, provando a condividere link come “https://facebook.com”.

Un’altra grande novità data come in roll-out, sempre secondo i leaker di WABetaInfo, è relativa alla migrazione delle chat, annunciata in occasione del lancio dei nuovi foldable di Samsung. La funzione, che per ora funziona solo da iOS ad Android (e non ancora all’incontrario), richiede la beta 2.21.160.16 di WhatsApp per iOS: disponendone grazie al programma TestFlight, è possibile verificare l’arrivo della funzione “Sposta chat su Android” nella sezione Chat delle impostazioni del client iOS.

Nell’eventualità di un positivo riscontro, si dovrà metter mano all’app “Passa ad Android” e collegare un cavo tra un’iPhone e lo smartphone Android scelto, verosimilmente iniziando dai nuovi top gamma Samsung.

Infine, una piccola miglioria a carattere locale, varata in favore dei WhatsApp Payments attivi in India con l’appoggio di 227 banche e l’avallo dell’ente National Payments Corporation of India. Secondo quanto comunicato da Menlo Park, tenendo conto che “inviare e ricevere denaro è molto più di una semplice transazione“, ora sarà possibile, nel mentre si invia denaro a qualcuno, accludere anche uno sfondo per esprimere ad esempio “festeggiamenti, affetto, calore o divertimento“, dando “vita alla storia dietro ogni pagamento“.