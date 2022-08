WhatsApp: novità in sviluppo, piccola implementazione in salsa Android 13

Ascolta questo articolo

Magari non così attrezzata a livello funzionale come Telegram, ma protetta di default dalla crittografia end-to-end, WhatsApp si tiene al passo con i tempi, “guardando” ad Android 13, nel mentre procede con lo sviluppo di importanti e attese funzionalità.

Con l’arrivo di WhatsApp beta Android 2.22.18.16 per Android, si parte da una novità in corso di implementazione. Nello specifico, si tratta del supporto, grazie ad alcune API del novello Android 13 (quindi sarà necessario avere anche quest’ultimo), alla funzione nota come “themed app icon” grazie alla quale l’icona di WhatsApp cambierà, colorandosi, a seconda del tema o dello sfondo scelto dall’utente. In occasione della beta per Android recante il numero di release 2.22.17.22, emerse come WhatsApp stesse lavorando a una funzione di approvazione del login a scopo di sicurezza.

Nel dettaglio, la funzione “Login approval” prevederà che, se qualcuno tenterà di accedere al nostro account da un altro telefono (magari perché ci avrà clonato la SIM), e si sarà fatto arrivare il codice di verifica a 6 cifre, sul nostro attuale telefono, dove l’account è attivo, arriverà una richiesta di approvazione che ci chiederà se autorizziamo a meno a trasferire l’account sull’alto telefono. Tale avviso recherà anche l’ora del tentativo di accesso e l’indicazione del telefono dal quale quest’ultimo sia stato tentato.

Orbene, con la release beta 2.22.18.17 di WhatsApp per Android, che quindi testimonia l’avanzamento nello sviluppo di tal feature, è emersa l’esistenza di una schermata che spiegherà, all’utente che abbia tentato l’accesso, che una notifica è stata inviata all’altro telefono, per approvare lo spostamento dell’icona, e che si dovrà l’altro telefono per ultimare la procedura, proponendo soluzioni nel caso non lo si abbia a portata di mano, o non sia giunta la notifica che richiede l’autorizzazione.

Dopo le anticipazioni del 9 agosto 2022 ad opera di Zuckerberg, è emerso come sia in arrivo la funzione che eviterà gli screenshot dei contenuti, foto e video, cambiati nella modalità “visualizza una volta sola” (che, cioè, si cancellano una volta consultati e chiusi). Sino a poco fa era noto che la novità era in preparazione per iOS, ma le analisi condotte a una recente beta per Android confermano che la medesima funzione sia in sviluppo pure per gli users del robottino verde.

A titolo di completezza. a implementazione avvenuta, la nuova modalità “View once” prevederà che ogni tentativo di screenshot condotto su contenuti scambiati multimediali scambiati entro tale modalità sarà bloccata, senza inviare alcuna notifica al mittente dei contenuti. Va però precisato come il destinatario potrà sempre ottenere una copia di detti contenuti riprendendoli dalla fotocamera di un altro telefono: quindi è bene essere prudenti prima di inviare qualcosa di cui ci si potrebbe pentire.