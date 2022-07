WhatsApp: novità icone di gruppo, Companion mode e Passa a iOS

Ascolta questo articolo

I programmatori di WhatsApp sono sempre impegnati nel migliorare questa famosa messaggistica, per mantenerla al passo con i tempi e le esigenze della propria utenza. In conseguenza di ciò, mentre la funzionalità per trasferire le chat da Android a iOS viene sperimentata con più utenti, risultano messe in lavorazione altre due importanti feature.

Ultimamente, molte delle novità relative a WhatsApp per Desktop si sono focalizzate sugli utenti business. Presto, però, potrebbe essere rilasciata una miglioria in favore di tutti gli utilizzatori, prendendo spunto da quanto è già possibile fare nelle beta per Android e iOS della messaggistica in verde. Nello specifico, si tratta della possibilità, per i partecipanti a un gruppo, di poter creare un’immagine personalizzata che funga da illustrazione per il gruppo nella relativa scheda informativa.

Gli screenshot estratti dai leaker di WABetaInfo hanno documentato come, esattamente al pari dell’app per smartphone, in un futuro aggiornamento (visto che ora la funzione è in sviluppo), anche su WhatsApp Desktop basterà aprire l’editor per le immagini di gruppo per notare, assieme alle opzioni per cercare un’immagine sul web, scattare una foto, caricarne una dalla memoria locale del dispositivo, la nuova opzione “Emoji e sticker”. Cliccando su quest’ultima, la terza in ordine di comparizione, l’utente potrà verosimilmente scegliere anche in questo caso il colore dello sfondo, piazzando nell’immagine un emoji o un adesivo di proprio gusto.

Lo scorso Giugno, a metà mese il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, riferì del varo della funzione per trasferire le chat da un device Android a uno iOS: la funzione in questione in realtà venne concessa solo a pochi utenti, nell’ambito di un test A/B per accertarsi che fosse tutto a posto. Ottenuti i riscontri desiderati, nelle scorse ore questa funzione è stata rilasciata a più beta tester.

Per adoperarla, basta disporre, sul device con Android (da Lollipop 5 a Tiramisù 13), di WhatsApp, dalla release 2.22.7.74 alla 2.22.15.11 e, dall’altra parte di un iPhone, almeno con la release 15.5: ambedue i telefoni dovranno essere collegati all’alimentazione e connessi alla stessa rete. A questo punto, si può installare sullo smartphone Android l’app Apple “Passa a iOS” e seguire le istruzioni, tenendo conto che si potranno trasferire i video, le immagini, le chat, le impostazioni, ma non la cronologia delle chiamate o i pagamenti che ci si è scambiati in-app (ove WhatsApp Payments è attivo).

Infine, l’ultima novità per WhatsApp riguarda la Companion mode che, avvista a inizio Maggio, permetterà, quando rilasciata, di poter usare il proprio account su un secondo dispositivo mobile, senza la necessità, per messaggiare, che il primo sia connesso a internet: analizzando la nuova beta 2.22.15.13 di WhatsApp per Android si è scoperto che tale funzione contemplerà anche la sincronizzazione delle chat tra i due dispositivi mobili coinvolti, col trasferimento dei dati, dal principale a quello complementare, che avverrà in modo sicuro ma non istantaneamente, dacché – per essere portato a termine – potrebbe richiedere un po’ di tempo, in ragione del quale il team della messaggistica sta studiando d’introdurre lo stesso messaggio presente in WhatsApp Desktop / Web, che spiega che le chat sono momentaneamente non disponibili in quanto ancora in fase di sincronizzazione.