WhatsApp: limitazioni anti fake news, restyling fotocamera, novità Community

La popolare applicazione di messaggistica in verde, WhatsApp, negli scorsi giorni ha riferito di diverse migliorie in favore dei messaggi vocali ma non si è certo fermata a questa, riservando – dopo l’attenzionamento anche ai numeri non in rubrica – successive novità per la limitazione della disinformazione, il restyling della fotocamera in-app e per le future Community.

Molto spesso, nei software, si tende a dare le priorità ad un’iterazione piuttosto che a un’altra, per poi rimettere le cose in pari. La stessa cosa si sta verificando in queste ore anche per WhatsApp a proposito di una funzione volta a limitare la disinformazione e le catene di fake news: lo scorso mese, con la release 2.22.7.2 per Android, è stato introdotto un nuovo limite che restringe la ricondivisione dei messaggi etichettati come “inoltrati” (forwarded) a una sola chat di gruppo per volta, con la conseguenza che, per inviare detti messaggi ad esempio a un altro gruppo, occorre selezionarlo da capo.

Nelle scorse ore è emerso che la stessa limitazione ora è in rilascio anche in favore degli iPhone, attraverso la beta di WhatsApp per iOS recante il numero iOS 22.7.0.76: come al solito, nel caso non si notasse la miglioria sul proprio account, potrebbe essere necessario attendere un po’, in quanto nelle prossime settimane sono previste attivazioni su altri utenti.

Un’altra serie di novità, per altro soggetto allo stesso ragionamento delle attivazioni progressive nelle prossime settimane, si è avuta col rilascio delle beta 2.22.8.11 per Android. Nello specifico, alcuni beta tester in possesso della release in questione potranno da oggi beneficiare di una nuova interfaccia per la fotocamera in-app: con la stessa, si ottiene un nuovo picker per le foto che, toccato, presenta le schede “Recenti” e “Galleria”, oltre al fatto che, contrariamente a quanto emerso in passato, non è stata rimossa la media-bar nella parte bassa dell’interfaccia.

Come noto, da tempo WhatsApp sta sviluppando la funzione delle Community, per federare vari gruppi, tal che sarà possibile raggiungerne tutti gli utenti con un unico messaggio: dopo l’avvistamento di una sezione riepilogativa “Community Home“, nelle scorse ore il codice applicativo di una versione di WhatsApp per iOS ha permesso di appurare nuovi sviluppi in merito (valevoli anche per Android), notando come la scheda fotocamera in basso sarà sostituita da quella per le Community, toccando la quale si arriverà nella succitata sezione ove, nel caso non ci fossero ancora Community (sarà possibile crearne mediante un apposito pulsante) si noterà l’informazione secondo cui una community riunisce tutti i gruppi correlati, con la schermata in questione che, via via, di popolerà di tutte le Com cui un utente verrà aggiunto o che creerà in prima persona.