WhatsApp: in test nuova versione per Wear OS e in roll-out nuova anteprima link per iOS

Dopo la grande novità delle scorse ore, relativa alla possibilità di modificare i messaggi, WhatsApp si è fatta notare per un altro test, questa volta al polso degli utenti che indossano smartwatch animati dall’ultima versione di WearOS. Nel mentre, è stata rilasciata stabilmente una miglioria pure per iOS.

Wear OS 3, di certo migliore rispetto ai predecessori, ha attirato molti sviluppatori di terze parti, e WhatsApp non poteva che essere tra questi, con la nota messaggistica che ha appena rilasciato una versione di se stessa per Galaxy Watch 5 e Pixel Watch. Secondo le schermate condivise, quest’applicazione permette di visionare le chat recenti, e ha sia un rimando alle impostazioni che un pulsante “Apri sul telefono”. Entrando in una conversazione sarà possibile scorrerne i messaggi passati e rispondere a un messaggio, o registrando sul momento un audio nota oppure aprendo la tastierina di sistema e digitando quanto in animo replicare.

Nelle chat di gruppo è possibile scorrere sino alla fine, per trovare l’elenco dei partecipanti a detta chat e un altro pulsante del tipo “Apri sul telefono”. Secondo quanto emerso in questo stadio di sviluppo della novità, vi è anche una complicazione rotonda che mostra i messaggi che non sono stati ancora letti: è anche possibile passare a una persona mediante due appositi riquadri “Contatti WhatsApp”, ma non solo.

La beta di WhatsApp per Pixel Watch e Galaxy Watch 5 ha anche un pratico rimando “Messaggio vocale WhatsApp” che, come dice la denominazione relativa, permette di registrare al volo un messaggio audio da inoltrare in chat. Al momento, non è noto quando arriverà la versione definitiva ma è già possibile collaudare la beta di WhatsApp installando dal Play Store dello smartphone la beta per WhatsApp dopo essersi iscritti alla relativa pagina (play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=en-US): nel caso il Play Store dell’orologio non annoverasse la beta in questione, col codice di release 2.23.10.10+, è possibile installarla dal telefono, scegliendo lo smartphone alla voce “install on more devices”.

Una volta che sia sullo smartwatch che sullo smartphone vi sia la medesima beta 2.23.10.10+ di WhatsApp, sarà possibile associare i dispositivi inserendo sullo smartphone un codice di 8 cifre generato dall’orologio.

Infine, dopo la sperimentazione con la beta iOS 23.6.0.71, è apparsa per tutti, nella versione stabile 23.9.77 prelevabile dall’App Store di Apple la funzione che migliora l’interfaccia delle anteprime dei link / collegamenti visto che, rispetto a prima, ora è presente un indicatore di caricamento che segnala che l’anteprima si sta caricando e quando la stessa sia disponibile.