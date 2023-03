WhatsApp: novità interfaccia iOS, avanzamento messaggi pinnati per Android

La messaggistica istantanea di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare la sua esperienza utente, come appena fatto con una release beta per iOS. Android non è stato trascurato: per il robottino verde è in preparazione una funzione altrettanto utile.

I leaker di WABetaInfo molto spesso analizzano le release di WhatsApp onde scoprirne delle funzionalità ancora inedite. Dallo studio della versione beta 2.23.3.17 per Android emerse l’intenzione della piattaforma di consentire di appuntare in evidenza i messaggi importanti di una chat. Con il rilascio della successiva beta 2.23.7.3 è emerso qualcosa in più sul tema, che lascia capire come questa funzione sia ancora in sviluppo. Gli esperti hanno forzato l’attivazione della feature per pinnare i messaggi e hanno capito che ciò avverrà selezionando un messaggio e scegliendo, dalle sue opzioni, la voce “Fissa”.

A quel punto il messaggio verrà ancorato nella parte alta della chat, immediatamente visibile e consultabile alla bisogna, contrassegnato dall’eloquente icona del Pin metallico col quale si fissano i post–it in bacheca. Secondo i leaker la funzione in oggetto, ancora non palese, tornerà anche utile per tenere i partecipanti a una chat sempre focalizzati sulle cose davvero importanti, come ad esempio le policy di comportamento da seguire, le faq più frequenti e alcune indicazioni di supporto.

Dopo la beta iOS 23.5.78 che ha risolto il problema che impediva di ripristinare la cronologia delle chat da iCloud, è arrivata una nuova beta per iOS, la release 23.6.0.71, distribuita mediante la versione 23.6.0 di TestFlight. Con tale update, viene rilasciato ad alcuni beta tester una versione ottimizzata dell’interfaccia che presiede al mostrare l’anteprima quando si incollano i collegamenti in un form di chat. In precedenza non c’era modo di vedere se la piattaforma stava caricando l’anteprima del collegamento, e occorreva aspettare, spesso invano. Col nuovo sistema quando si incolla un collegamento nel form di chat, sopra di esso appare una nuova riga.

Tale riga mostra l’animazione di un’onda che scorre verso destra, a significare che si sta caricando l’anteprima della chat, che infatti si palesa di lì a pochi istanti, con l’utente che a quel punto può inviare il collegamento in chat. Per vedere se la funzione in questione è stata sbloccata, basta semplicemente provare a condividere un link in chat: se l’interfaccia ottimizzata non c’è, bisognerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.