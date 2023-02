WhatsApp lavora alla funzione per fissare in alto i messaggi nelle chat

Ascolta questo articolo

WhatsApp, praticamente ogni giorno, offre spunti di riflessione in merito alle funzioni che rilascia, o a cui sta lavorando per una futura implementazione. Nelle scorse ore tale messaggistica si è resa protagonista di un’ulteriore novità, posto che ha rilasciato una nuova versione beta, per Android.

Messe da parte le indiscrezioni relative alle scorciatoie per le chiamate, i leaker di WABetaInfo hanno offerto una nuova rivelazione in merito al cosa bolla in pentola nel quartier generale di Menlo Park a proposito di WhatsApp. Quest’ultima ha messo a disposizione la nuova beta business 2.23.3.17 che, disponibile tramite Play Store (o ApkMirror), cela diverse intriganti righe di codice nel proprio backend applicativo, subito scovate dai noti feature tracker che, invero, avevano auspicato qualcosa del genere sin da inizio anno, quando avevano condiviso un proprio concept di come avrebbero potuto essere fissate in alto le conversazioni più importanti all’interno delle chat.

Nello specifico, la beta di cui sopra mostra che WhatsApp sta lavorando alla funzione per pinnare, ovvero per fissare in alto, i messaggi ritenuti importanti, nelle chat individuali e di gruppo. In questo modo, sarà possibile avere sempre a portata di mano in conversazione determinate informazioni, magari relative al focus della chat mentre, in una chat di gruppo, i messaggi pinnati potrebbero riguardare i punti di un’eventuale netiquette interna.

Secondo quanto rendono noto gli esperti, la funzione in oggetto prevederebbe che ambedue le parti, chi pinna il messaggio e chi lo vede fissato in alto, debbano usare una versione recente di WhatsApp. Nel caso qualcuno usi una versione vecchia della messaggistica, un avviso a mo’ di bacheca riferirà che qualcuno abbia pinnato in alto qualche messaggio e che, per visionare quest’ultimi e avere a propria volta la possibilità di pinnare dei messaggi, sarà necessario aggiornare la propria versione di WhatsApp.

Al momento, come spesso avviene per casi del genere, in assenza di conferme ufficiali, non è possibile desumere quando e se sarà implementata una simile opportunità, magari destinata a fare la sua comparsa in un futuro aggiornamento ma, a oggi, non visibile in quanto ancora in sviluppo.