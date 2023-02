WhatsApp lavora alle scorciatoie in Home per le chiamate ricorrenti

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore abbiamo potuto assistere a come WhatsApp abbbia corretto dei bug fastidiosi su iOS e messo in cantiere un pannello informativo per ricordare a tutti che è possibile inviare file sino a 2 GB di peso. Il processo di innovazione dell’esperienza utente, coltivato a suon di aggiornamenti, è però già andato avanti.

La piattaforma di Menlo Park ha messo in campo una nuova beta, la release Android 2.23.3.15, disponibile per tutti dopo averla scaricata dalla repository online di ApkMirror, ma anche prelevabile dal comune Play Store, dopo essersi iscritti alla pagina dei beta tester (disponibile all’indirizzo internet (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp). Di base, tale beta non reca novità se non i miglioramenti prestazionali vantati di routine.

Analizzandone il codice via reverse engineering, i feature tracker di WABEtaInfo hanno però potuto constatare una cosa molto importante, ovvero che era già in preparazione un’altra funzione. A oggi quando si vuol chiamare una persona su WhatsApp, bisogna aprire l’app, cercare il contatto nell’elenco dei contatti e chiamarlo. Nel caso si chiami spesso la stessa persona, familiare, amico, o collega di lavoro che sia, questa prassi va ripetute più volte al giorno o alla settimana, con notevole perdita di tempo e la tipica alienazione delle operazioni ripetute di continuo in modo meccanico.

Conscia di ciò WhatsApp ha inteso semplificare la vita dei suoi utenti e, nelle scorse ore, mettendo a disposizione la beta di cui sopra, ha permesso di appurare come sia in preparazione la possibilità di creare una scorciatoia per chiamare i contatti interpellati di frequente. Secondo le schermate estratte, per fare ciò basterà entrare nell’elenco dei contatti, tenere premuto su quello desiderato perché appaia un pop-up che, oltre a ricordare il nome della funzione, “Calling shortcut“, ricorda che si sta procedendo nel creare una scorciatoia per quel contatto, che verrà posta sulla schermata iniziale del dispositivo, in modo che basterà solo toccarla per far partire la chiamata, senza il solito tran tran menzionato in precedenza.

Al momento, i leaker precisano che non sia chiaro quando tale funzione verrà implementata, anche se va tenuto anche conto che potrebbe anche non esordire mai o essere sì implementata, ma in forma diversa da come appare ora.