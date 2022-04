WhatsApp: in sviluppo anche per Android una novità relativa alle Community

Nelle scorse release, WhatsApp ha dato prova del suo impegno a 360°, lasciando trasparire, via beta, lo sviluppo – in ottica Business – di una rivisitazione per l’interfaccia che entrerà in gioco quando si condividerà un profilo: a Meno Park, però, non conoscono tregua alcuna e, infatti, è già il turno di una nuova release sperimentale, col consueto carico di indiscrezioni.

Ormai da tempo è noto che WhatsApp stia lavorando alle Community, insiemi di gruppi correlati destinati a essere accompagnati anche da appositi strumenti di gestione che, ad esempio, permetteranno con pratici annunci di raggiungere tutti gli utenti dei vari gruppi inseriti in una Community. Con l’arrivo, poi, a inizio Aprile, di una beta release di WhatsApp per iOS, emerse lo screenshot di una schermata delle Community, con l’ipotesi che la stessa sarebbe stata sviluppata anche per Android.

La tappa successiva di questo percorso si è avuta nelle scorse ore, con la release 2.22.9.10 di WhatsApp per Android, scaricabile facilmente dalla repository online di ApkMirror o, se iscritti alla pagina dei beta tester di Android, dal Play Store (dopo qualche minuto di attesa, nel caso di un’iscrizione alla lista dei tester fatta sul momento).

Nello specifico, analizzando il codice applicativo di tale release, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto come la succitata schermata della Community abbia, su Android, lo stesso aspetto di quella per iOS: innanzitutto, vi si accederà da un’apposita scheda con l’icona di più persone sovrapposte, che andrà a prendere il posto della scheda della fotocamera (non è chiaro se rimossa o semplicemente spostata in altra sede).

A quel punto, intervenendo su tale scheda, quando sarà messa a disposizione di tutti, si entrerà nella schermata delle Community dove saranno elencate sia le community alle quali si sarà aderito, che quelle che si sarà creato personalmente, con possibilità di vararne di nuove dalla stessa schermata in oggetto, come confermato da un’icona posta in alto col segno dell’addizione. Ad oggi, spiegano i leaker come di consueto, non sono disponibili informazioni in merito alla tempistica di rilascio di questa novità, posto che neanche le Community hanno ancora fatto il loro esordio su WhatsApp.