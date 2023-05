WhatsApp: in roll-out migliorie per iOS, stop spam in India

WhatsApp attua le sue innovazioni a ondate, concentrandosi spesso prima su una sua versione e poi sull’altra. Così, dopo tante innovazioni, la celebre messaggistica, alle prese con lo spam in India, si è dedicata anche a iOS con varie migliorie.

La prima novità di WhatsApp riguarda l’India, ma potrebbe estendersi anche altrove. Di recente, il ministro locale per l’IT, Rajeev Chandrasekhar, ha richiamato WhatsApp a causa del fatto che molti cittadini stanno ricevendo dall’estero chiamate fraudolente. Trovando la chiamata persa, in molti hanno inviato un messaggio o richiamato, cadendo vittima di truffe. WhatsApp ha prontamente risposto di aver intensificato le misure ML e AI in merito e che ciò dovrebbe tradursi in una riduzione del 50% del tasso di chiamate fraudolente.

In attesa di capire se questa misura riguarderà globalmente gli utenti di WhatsApp, via TestFlight, è stata distribuita una nuova beta per iOS, che ha messo a disposizione degli utenti che usano gli iPhone tante funzioni. Innanzitutto, come già visto nella beta per Android 2.23.10.7, arriva la funzione per silenziare le chiamate degli sconosciuti, che può essere attivata dal percorso WhatsApp > Privacy > Chiamate. Come già visto nella beta per Android 2.23.10.5, anche su iOS ora arriva la possibilità per gli amministratori di menzionare i gruppi che fanno parte di una Comunità all’interno del sottogruppo degli annunci.

Direttamente dalla beta 2.23.10.5 per Android arrivano altre novità relative alle Comunità. In particolare, nell’intestazione del gruppo di annunci appare un pulsante grazie al quale gli utenti possono aprire uno dei gruppi collegati alla Com: attraverso lo stesso pulsante, il creatore della Comunità può avvalersi di un menu col quale creare un nuovo gruppo.

Da una beta per il Web e da quella per Android release 2.23.10.13 arriva anche su iOS la modifica dei messaggi: questi ultimi possono essere cambiati entro i 15 minuti dall’invio. Il pregio è che possono essere cambiati un numero illimitato di volte entro i 15 minuti ma il problema è che non si possono modificare i messaggi inviati da un altro dispositivo.