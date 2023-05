WhatsApp: novità per chiamate da sconosciuti e autoplay per le GIF

Come nelle scorse ore, di tanto in tanto WhatsApp rilascia funzionalità anche molto importanti. Nelle scorse ore, però, la celebre messaggistica è tornata a macinare piccole migliorie che però incrementano a piccoli ma significativi passi l’esperienza d’uso della piattaforma.

Negli scorsi mesi, è emersa una funzione su Android che avrebbe permesso di migliorare l’esperienza utente consentendo un maggior controllo della privacy, visto che rendeva possibile evitare le chiamate indesiderate da parte di utenti sconosciuti. La funzionalità in questione in particolare tacita l’audio delle chiamate da sconosciuti, anche se delle stesse si avrà comunque traccia tra le notifiche e nell’elenco delle chiamate. Per avvalersi di questa funzione, all’epoca era emerso che era necessario portarsi nelle impostazioni sulla privacy. Ora. questa funzione è in rilascio.

WhatsApp ha distribuito la beta 2.23.10.7 nel Play Store (scaricabile se iscritti alla pagina dei tester, o andando a prelevare l’apk da ApkMirror) con la conseguenza che alcuni tester possono ora concentrarsi maggiormente sul lavoro o su altre attività importanti, senza essere disturbati da sconosciuti, il che preserva anche da eventuali tentativi di truffa. Inoltre, visto che il numero del responsabile di una Community è sempre visibile e questo comporta la possibilità di ricevere chiamate inopportune o non autorizzate, ora si potrà restare tranquilli anche in un frangente del genere.

Come accennato, tale miglioria è in roll-out per alcuni tester ma già nei prossimi giorni è previsto che venga rilasciata ad altri utenti, degli oltre 2 miliardi di utilizzatori di WhatsApp.

La messaggistica in questione ha rilasciato anche la beta 2.23.9.75 attraverso la versione 23.9.0 (471795737) di TestFlight, che porta in dote quanto abbiamo potuto apprezzare anche con la beta 2.23.10.2 per Android. Come si ricorderà, in precedenza per riprodurre le GIF in chat, occorreva toccarle mentre ora occorrerà toccarle solo per riprodurle una seconda volta. Questo perché, all’apertura o allo scrolling di una chat, incontrando una GIF, quest’ultima si riprodurrà in automatico. Come nel caso precedente, si tratta di una miglioria dell’esperienza utente concessa solo ad alcuni tester: nel caso non la si abbia ricevuta, occorrerà solo pazientare qualche giorno.