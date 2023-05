WhatsApp: chat lucchettate su iOS e GIF in auto-play su Android

Le novità per WhatsApp si susseguono a un ritmo tale che è assai difficile star loro dietro, basti pensare che solo poche ore fa abbiamo notiziato di alcune novità per le imprese e per il multi-tasking in particolare sull’app nativa per Windows. Trascorsa qualche ora, è di nuovo tempo di novità per la celebre messaggistica istantanea di Meta Platforms (ex Facebook Inc), con un nuovo rilascio per iOS e uno anche per Android.

La novità appena rilasciata, avvistata già in passato quand’era stata rilasciata ad alcuni tester per Android via release 2.23.9.14, è stata annunciata anche per alcuni utenti degli iPhone, attraverso la beta 23.9.0.71, messa in distribuzione tramite il programma sperimentale TestFlight, giunto alla versione 23.9.0 (470840121). Nello specifico, si tratta della funzione chat lock, una funzione richiesta da molti utenti, sia in ambito professionale che di vita privata, perché permette di bloccare e nascondere alcune chat dietro sistema di autenticazione (biometrica o passcode).

Per utilizzare la nuova funzione in questione, basta scegliere una chat, aprire le informazioni di chat tippando sul nome del contatto. Quivi giunti in basso bisogna cercare la voce “Chat lock” o “Blocca chat” e, dopo averla scelta, la chat lucchettata sarà trasferita e nascosta nella sezione Locked Chats per il cui accesso sarà necessario l’autenticazione, a seconda dell’iPhone, via Face o Touch ID. Da notare che in regime di chat lucchettata i media non saranno salvati in automatico nella galleria e le notifiche, che saranno comunque presenti, non recheranno né l’anteprima del messaggio né in chiaro il nome del mittente.

Come la precedente novità, anche quella in distribuzione con la beta 2.23.10.2 per Android è arrivata solo ad alcuni tester. Questi ultimi, dopo lo smarrimento iniziale che aveva loro fatto pensare a un bug, si sono accorti che ora le GIF si comportano in modo diverso. In precedenza, imbattendosi in una GIF occorreva toccarla perché la stessa si animasse. Con la novità appena implementata invece, se aprendo una chat o scorrendo una conversazione si visualizza una GIF, la stessa si avvia in automatico attraverso un meccanismo di auto-play.

Anche in questo caso, è possibile concludere con una precisazione alla funzione appena introdotta. La riproduzione automatica avviene solo una volta, appena si visualizza la GIF. Non c’è quindi il loop, per evitare distrazioni e, nel caso si volesse riprodurre di nuovo l’animazione della GIF, occorrerà toccarla (come ai vecchi tempi).