WhatsApp: imminenti le Reactions, nuovi rumors su elimina messaggi per tutti

Prosegue il lavoro dei programmatori di WhatsApp che, dopo aver inserito nel codice dell’app nuovi riferimenti al futuro arrivo delle Community, sono tornati a focalizzarsi sullo sviluppo del supporto alle Reazioni, ma anche sulla funzione che permette di eliminare i messaggi per tutti.

Attualmente, la corsa alle Reactions sembra aver contagiato un po’ tutti. Telegram le ha implementate da poco e, nelle scorse ore, Google ha abilitato nella beta di Messaggi il supporto in forma di emoji (e non più testuale) a quelle della chat app cupertiniana iMessage. WhatsApp da qualche tempo è impegnata sullo stesso terreno e, secondo un tweet a sorpresa pubblicato dai leaker di WABetaInfo, sarebbe ormai pronta a rilasciare proprio la funzione delle Reactions, per giunta sotto l’egida della crittografia end-to-end, in uno dei prossimi aggiornamenti beta, sia per gli utenti di iOS che per quelli di Android.

Nell’attesa che giunga a felice conclusione il countdown in merito all’arrivo delle Reazioni pure su WhatsApp, la messaggistica in verde di Meta (ex Facebook Inc) ha già rilasciato una nuova release beta per Android, scaricabile dalla repository online di ApkMirror, o dal Play Store (previa iscrizione alla relativa pagina di sperimentazione: play.google.com/apps/testing/com.whatsapp). La nuova release, rispondente alla numerazione 2.22.4.10, reca riferimenti occulti alla funzione di eliminazione per tutti dei messaggi, già oggetto di rumors a proposito del fatto che agli admin dei gruppi sarebbe stato concesso di eliminare per tutti qualsiasi messaggio.

Negli scorsi update, si era parlato, analizzando una beta di WhatsApp per Desktop, del fatto che Menlo Park volesse spostare il limite massimo della cancellazione dall’attuale 4.096 secondi (ovvero 1 ora, 8 minuti, e 16 secondi) a poco più di una settimana (precisamente, a 7 giorni e 8 minuti). Qualcosa sembra essere cambiato nei piani dei programmatori del CEO Will Cathcart, visto che le nuove analisi condotte da WABetaInfo hanno rilevato riferimenti al limite massimo di 2 giorni e 12 ore, all’insegna di una scelta che potrebbe cambiare ancora molte volte nel lasso di tempo che separa lo sviluppo dall’esordio della novità in questione.

Come per tutti gli altri casi precedenti, infatti, anche nella fattispecie del nuovo limite per l’eliminazione per tutti dei messaggi (e per le Reazioni di cui sopra), si tratta di migliorie ad oggi non ancora palesi, in quanto ancora soggette a una fase di sviluppo (più o meno avanzata, a seconda dei casi).