WhatsApp: chat ufficiale per Android/iOS, chiamate gruppo migliorate per Windows

Continuano le release di WhatsApp con tante novità rilasciate quotidianamente. Nelle scorse ore in particolare è arrivata una nuova release Desktop per Windows, e finalmente la chat ufficiale della piattaforma.

Lo scorso Giugno WhatsApp ha lanciato una versione per macOS che portava in dote dei miglioramenti per i prodotti animati dai chipset Apple Silicon. Nel contempo, anche la versione per Windows ha ricevuto diversi miglioramenti, alcuni dei quali nelle scorse ore. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato mediante il suo profilo Instagram una nuova versione per Windows con tante novità che vanno oltre i comunque presenti miglioramenti prestazionali.

Si principia con il poter usare l’app anche quando lo smartphone associato è spento, grazie alla sincronizzazione multi-dispositivo, e si prosegue con migliorie nelle chiamate di gruppo, protette dalla crittografia end-to-end. Nel caso specifico, le chiamate video di gruppo possono arrivare sino a 8 partecipanti, mentre quelle solo audio hanno un limite massimo di 32 partecipanti. L’azienda ha spiegato di essere al lavoro per consentire chiamate di gruppo con ancora più partecipanti.

Passando ad Android, è arrivata la versione beta 2.23.7.4. Quest’ultima ha fatto segnalare la risoluzione, via attivazione da server remoto, di un problema precedentemente notato dagli utenti, ai quali WhatsApp si arrestava in modo anomalo. Analogamente a quanto visto nelle scorse ore per iOS, anche su Android con la release succitata arriva la possibilità di allestire dei sondaggi in cui la possibilità di scelta delle opzioni sia limitata a una sola scelta per una maggior chiarezza di interpretazione dei risultati.

In conclusione, iOS e Android. Dopo gli avvistamenti nel codice di WhatsApp beta per Android 2.22.17.10 e di WhatsApp beta per iOS 22.20.0.71, WhatsApp ha finalmente lanciato la sua chat ufficiale per rendicontare delle ultime novità, col primo messaggio inoltrato che ha informato delle chat a scomparsa nelle quali l’utente può stabilire per quanto tempo le sue chat restano in giro. Tale funzione della chat ufficiale è stata rilasciata ad alcuni utenti casuali in possesso delle ultime release per Android e iOS.