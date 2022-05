WhatsApp Business: avvistata su Desktop la funzione per cambiare la cover dei profili

Ascolta questo articolo

Praticamente a getto continuo, WhatsApp sta rilasciando novità e, dopo la scoperta del lavoro di sviluppo verso un indicatore di risposta agli aggiornamenti di Stato, è la volta di un’altra futura implementazione esser portata allo scoperto, grazie all’attività dei leaker di WABetaInfo.

Nello specifico, i leaker in questione, sempre puntuali nello scoprire via reverse engineering nuove funzionalità in merito alla celebre messaggistica, come appurato con le rivelazioni (fornite molti mesi prima dei rilasci ufficiali) di Alessandro Paluzzi, hanno scoperto una funzione, non ancora palese, che andrà a beneficio non degli utenti standard, ma di quelli business, per i quali la piattaforma, come noto, sta già allestendo un sistema di abbonamenti premium, opzionale.

La natura della scoperta appena fatta, resa nota via screenshot su Twitter e sul sito del gruppo di investigatori digitali, riguarda – fuor di metafora – la funzione, già rilasciata di recente lato mobile su iOS, delle copertine per i profili Business.

La funzione, in questione, in sostanza, permette di scegliere un’immagine personalizzata (magari una panoramica sui propri prodotti o servizi offerti, una ripresa della propria sede, etc) che faccia da copertina al proprio profilo professionale, e che sarà vista dagli altri utenti o dalle altre aziende quando lo visitano: tale bigliettino da visita visivo, in preparazione pure per l’iterazione Android di WhatsApp Business, ora risulta essere in sviluppo anche per la versione Desktop.

Ad oggi, tale possibilità non è ancora prevista su WhatsApp Business per Desktop in versione stabile: anche installando l’ultima beta della stessa versione di WA non si potrà tuttavia beneficiare della novità che, come anticipato in apertura, è ancora in fase di sviluppo. Come tale, sebbene di probabile rilascio, la funzione in oggetto potrebbe anche cambiare nel suo aspetto finale, o assumere al momento del rilascio un funzionamento ben diverso da quello palesatosi attualmente nelle scoperte eseguite dai leakers.