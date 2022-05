WhatsApp: bug corretto, novità condivisione file, rumors aggiornamenti di Stato

Ascolta questo articolo

La popolare applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, sempre impegnata nel migliorare l’esperienza d’uso dei propri utenti, a tal proposito ha perseguito questo fine sia correggendo un fastidioso bug, che rilasciando un’attesa miglioria, e procedendo nello sviluppo di una futura funzionalità.

Di recente, molti utenti hanno lamentato dei problemi nel ricevere le notifiche push su WhatsApp Desktop: conscia del malfunzionamento, Menlo Park è corsa ai ripari e ha avviato la distribuzione del fix, implementato nella versione stabile 2.2218.8: per installarla, basta rimuovere quella precedente, e impiantare la nuova versione, disponibile presso il sito di WhatsApp.com (whatsapp.com/download/). Nel caso si riscontrasse ancora il problema di cui sopra, si potrà ricorrere alla beta 2.2219.2 di WhatsApp Desktop, i cui utenti non stanno segnalando problemi alle notifiche.

Ormai WhatsApp è sempre più adoperata anche per lavoro, e non solo facendo riferimento agli account Business che permettono di proporre cataloghi di prodotti e di gestire al meglio le interazioni con i clienti: WhatsApp, nello specifico, permette di evitare il ricorso alle mail inviando in allegato documenti, anch’essi sottoposti alla crittografia end-to-end. Nel caso, però, dei documenti più pesanti (ora il limite è di 2 GB), può essere utile conoscere quale sarà il tempo rimanente per il caricamento del file.

A tal proposito, diversi screenshot emersi in rete confermano il fatto che WhatsApp abbia sviluppato una novità che aggiunge a questa procedura due preziose informazioni extra: una di esse riguarda il tempo rimanente al caricamento del file, mentre l’altro è un indicatore della percentuale di avanzamento nel caricamento del file. Per avvalersi delle due piccole migliorie in questione, ormai in roll-out dall’inizio di Aprile e giunte a un buon punto di implementazione come base di utenti, è sufficiente scaricare l’ultima beta per Android, dalla repository online di ApkMirror, o dal Play Store (dopo essersi iscritti alla relativa pagina predisposta in favore dei tester play.google.com/apps/testing/com.whatsapp).

Da una versione beta di WhatsApp Desktop, i feature tracker di WABetaInfo hanno desunto il lavoro di sviluppo su una funzione non ancora palese che impatterà sulle versioni Android e iOS della piattaforma: nello specifico, si tratta di un’ulteriore miglioria per gli aggiornamenti di Stato. Grazie alla stessa, nel ricevere una risposta a un aggiornamento di Stato, apparirà uno specifico indicatore di risposta di Stato, in ragione del quale sarà facile desumere a colpo d’occhio che l’ultima risposta ricevuta in una chat sia stata a proposito di uno Status update.