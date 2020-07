WhatsApp beta iOS: scorciatoie contatti, modifica dark mode, voice over migliorato

WhatsApp è di certo una delle applicazioni maggiormente soggette a innovazioni da parte della controllante Facebook Inc che, nell’attesa di integrarla al meglio con Instagram e Messenger, di recente l’ha omaggiata della dark mode nella variante web, del codice QR nello spin-off for Business, e degli attesi stickers animati messi a disposizione di tutti. Nel contempo, però, la celebre applicazione di messaggistica istantanea ha guadagnato diverse migliorie anche nell’emanazione beta per iOS e iPadOS.

Secondo quanto rendicontato dai leaker di WABetaInfo, con la distribuzione della beta 2.20.70.22 di WhatsApp per iOS (attraverso il programma TestFlight), Menlo Park ha introdotto alcuni palesi miglioramenti a livello di performance e di risoluzione di vecchi bug ma, andando oltre, ha attivato anche nuove funzionalità a beneficio degli utenti Apple.

Questi ultimi, ad esempio, potranno prossimamente godere in forma stabile di una funzione “Voice Over” che funzionerà meglio, in relazione a quando l’utente archivierà o disarchivierà alcune chat: anche la modalità scura guadagnerà una leggera variazione, seppur di tipo stilistico: nella fattispecie, se pure le scritte dei testi resteranno intonse, diversamente, le bolle delle conversazioni passeranno dall’attuale verde scuro a una gradazione più chiara, rendendo così i balloon semi-trasparenti e di maggior risalto rispetto alle ombreggiature dello sfondo.

Disponibile su Android da diverso tempo, la scorciatoia verso i contatti (ed i gruppi più utilizzati) è apparsa anche in WhatsApp Beta 2.20.70.22 per iOS, anche se – per funzionare – richiede l’adozione di iOS 13.6 beta: ottemperata a questa condizione, basterà procedere, come di consueto, nella condivisione di un contenuto con contatti o gruppi perché appaiano, nella finestra di condivisione, assieme alle altre app installate localmente ed idonee alla condivisione, anche le scorciatoie verso i gruppi o i contatti più consultati dall’utente autore dello sharing.

Come spesso accade, anche in questo caso, non essendo giunto alcun commento da parte di Menlo Park, è difficile ipotizzare quando tali novità verranno estese a tutto il pubblico di WhatsApp per iOS, andando oltre i meri utenti del canale beta.