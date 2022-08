WhatsApp: anche su iOS gli admin cancellano i messaggi per tutti

Ascolta questo articolo

Non accennano a conceder tregua le novità di WhatsApp che, appena poco dopo aver previsto la facoltà di consultare gli aggiornamenti di Stato direttamente dall’elenco delle chat, ha rilasciato una nuova funzione, in verità mettendo gli utenti di iOS alla pari con quelli di Android.

In occasione della beta Android 2.22.17.12, emerse come WhatsApp avesse concesso agli amministratori dei gruppi, che sino ad allora potevano solo mettere alla porta gli utenti più esuberanti, di diventare dei veri e propri moderatori, visto che con tale release agli stessi veniva concessa la facoltà di eliminare un messaggio per tutti, ovvero di cancellare un messaggio recente altrui, un po’ come si può fare con i propri. In occasione di quel roll-out, in molti si chiesero quanto tale novità avrebbe beneficiato anche gli utenti degli iPhone.

La risposta è arrivata nelle scorse ore, di nuovo grazie ai leaker di WABetaInfo che, nell’analizzare la beta iOS 22.18.0.70 disponibile per gli iscritti al canale TestFlight, hanno scoperto che la stessa ha abilitato, per ora solo ad alcuni tester, ha funzione che permette agli admin dei gruppi di cancellare un messaggio per tutti.

Secondo gli screenshot pubblicati dagli analisti di cui sopra, allorché un amministratore cancellerà un messaggio recente altrui, ai partecipanti del gruppo apparirà l’avviso secondo cui quel dato messaggio è stato cancellato da quel particolare amministratore. Per appurare se si rientra tra i fortunati account abilitati a tale funzionalità, basta portarsi nel gruppo di cui si è admin e provare a cancellare un messaggio altrui: nel caso appaia l’opzione “elimina per tutti” dopo aver tenuto premuto il messaggio in questione, ciò implicherà l’avvenuto coinvolgimento nel roll-out via attivazione da server remoto. Diversamente, si dovrà attendere un futuro aggiornamento, apportatore di altre abilitazioni.

Al momento, non è chiaro quanto WhatsApp rilascerà questa funzione in modo stabile anche per chi non usa le versioni beta di WhatsApp, ma è del tutto evidente che la stessa sarà senz’altro utile per chi ha la responsabilità di gestire un gruppo, non solo in vista del raggruppamento degli stessi nelle Community, ma anche in considerazione del fatto che già ora i gruppi possono arrivare a 512 membri.