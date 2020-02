Telegram: aggiornamento con nuovo profilo, People Nearby 2.0 e fast media viewer

Nonostante WhatsApp abbia da poco sfondato il muro dei 2 miliardi di utenti (una buona parte dei quali, 400 milioni, concentrati in India), Telegram continua a godere di grandi consensi, tra coloro che ne apprezzano l’attenzione alla privacy, ed il rilascio di nuove funzioni, come l’invio di messaggi quando l’interlocutore è online, o il varo di una nuova serie di sondaggi. A tali funzioni, nelle scorse ore, ne sono state aggiunte delle altre, mediante la messa a disposizione della release 5.15.

Quest’ultima porta in dote, oltre a novità di carattere minore, come l’animazione di alcune emoji già note, col risultato di mettere a disposizione 17 nuove emoticons animate, anche feature sostanziali, utili a migliorare l’esperienza utente.

Nello specifico, all’interno di una chat, semplicemente tippando sull’immagine profilo dell’interlocutore, la si potrà espandere. Inoltre, secondo quanto rendicontato dalla changelog reso noto, il profilo utente è stato ridisegnato e, ora, più funzionalmente che pria, mette in evidenza gli elementi, tra cui link, video, e foto, che quest’ultimo ha condiviso. Proprio le immagini in questione, come pure quelle nella galleria, ora possono essere esplorate più agevolmente, come i fotogrammi di una Storia di Instagram, semplicemente tippando a destra, per avanzare, e a sinistra, per tornare sui propri passi.

Era lo scorso Giugno, quando lo staff del CEO, Pavel Durov, annunciò la feature “People Nearby” che, in sostanza, consentiva di aggiungere le persone su base geolocalizzata, quindi quelle più vicine, senza dover passare nemmeno, obbligatoriamente, per il numero di telefono.

Tale novità, d’ora innanzi, giunge ad un ulteriore step evolutivo, People Nearby 2.0, grazie al quale si potranno conoscere nuove persone: in pratica, basterà entrare nella sezione Contatti, e settare l’impostazione ad hoc per rendersi visibili tramite tale feature e, nel caso l’abbia fatto anche la controparte, sarà sufficiente, sempre in Contatti, intervenire sulla voce “Aggiungi persone nelle vicinanze“.