Telegram: valanga festiva di novità e miglioramenti, per Android e iOS

Rispetto a WhatsApp, da cui pure si attendono grandi novità nel corso dell’intero 2020, la rivale russa Telegram è solita concedersi piuttosto di frequente dei corposi round di aggiornamenti, come già accaduto in pieno Agosto, quando arrivarono i messaggi rallentati nei gruppi, e quelli silenziosi per i singoli utenti. Ora, col nuovo update, Telegram – già vestitosi a festa in occasione di Capodanno – ha introdotto oltre 30 innovazioni.

A partire dal 31 Dicembre, forse solo su Android, dacché non se ne hanno avvisaglie su iOS e nella versione web based, Telegram sembra essersi vestito a festa, con un cappello natalizio in cima alla sua icona, in alto a sinistra e, nel menu cui si accede dall’icona dell’hamburger (3 linee orizzontali), con un effetto neve che cade, dietro la miniatura del profilo. A parte questo, più o meno nelle stesse ore, Telegram per Android e iOS si è aggiornato alla versione 5.13, con un corposo changelog di novità.

Tra queste, è da ascriversi l’arrivo del nuovo editor di temi: quest’ultimo semplifica lo stabilire un proprio colore di sfondo, o un gradiente (scegliendo due colori), da applicare alle chat e ai messaggi con, in più, la facoltà di salvare le proprie scelte, e condividerle con gli altri, di modo che anche questi ultimi possano applicarle, o personalizzarle a propria volta. Ovviamente, per chi non ama barcamenarsi tra tali customizzazioni, è possibile ricorrere o ai pattern (con vari motivi, compreso uno dedicato alle città del mondo, e alle festività) o ai set di temi messi a disposizione dall’app, dalla cui base standard (Notte, Classico, Scuro, Giorno, etc) si può comunque partire per poi operare una variazione grazie al selettore cromatico ubicato poco più in basso.

Già in passato, Telegram ha introdotto i messaggi programmabili. Tale funzione è stata ora espansa, e permette di inviare un messaggio, già redatto in precedenza, solo quando l’interlocutore sia online (purché si sia abilitati a vederne lo status di attività). Alla condivisione della posizione, personale o di un esercizio commerciale, tocca in sorte un altro miglioramento, grazie alla facoltà di aprire una mappa e condividere con un semplice tocco uno dei punti d’interesse che vi appare listato.

Quando si è soliti eseguire una ricerca dall’apposita barra, per scorrere tra i messaggi ivi rinvenuti, in passato occorreva giostrarsi tra le icone delle freccine mentre, d’ora innanzi, apparirà una lista dei risultati con, anche su iOS, la possibilità di non lasciare la ricerca nel mentre si selezionano più messaggi. In appoggio ai podcast, invece, è arrivata la possibilità di riprodurli (come già per i messaggi vocali) in versione accelerata 2x, e di riprenderli da dove li si era interrotti (nell’eventualità che siano lunghi più di 20 minuti).

Alcune altre novità, poi, riguardano o solo il robottino verde, o solo l’OS mobile di Apple. Su Android, in particolare, è apparso un pulsante per switchare comodamente alla dark mode, che investe anche le mappe, ed è possibile etichettare come lette, in un colpo solo, tutte le chat archiviate. La condivisione dei file con più chat passa per la selezione multipla delle stesse, ed è anche disponibile la possibilità di regolare la qualità dei video condivisi, o quella di selezionare solo una porzione d’un messaggio. Su iOS, invece, l’utente potrà scegliere con quale browser di terze parti aprire un link, di cancellare la cache di una chat eliminandone più messaggi, di cambiare account dalla HomeScreen, e molto altro.