Telegram: novità per sondaggi, quiz, download e balloon delle chat

Di recente, WhatsApp ha messo a segno un importante colpo, nel mondo della messaggistica, aggiornando la propria beta per Android, al cui interno è finalmente comparsa una dark mode quasi perfetta. Non si è fatta attendere molto la risposta del rivale russo Telegram, ideato dal programmatore Pavel Durov, noto per aver dato i natali anche al social network VKontakte.

La prima novità riguardante Telegram porta a compimento quanto scovato, circa una settimana fa, in tema di sondaggi e quiz, da Eray Rafet, collaboratore di Testing Catalog, che aveva avuto modo di collaudare una beta della celebre chat app su un device Android: col rilascio della versione stabile di Telegram 5.14 per iOS e Android, nello specifico, gran parte delle novità vanno a migliorare il modo di creare sondaggi e quiz.

Laddove i sondaggi, in precedenza, erano solo anonimi, d’ora innanzi, settando l’apposita voce, potranno essere pubblici, permettendo di vedere chi vota cosa: considerando questa forma di sondaggio esplicito funziona solo nei Gruppi e non anche nei Canali, è verosimile che possa tornare molto utile per tastare il polso delle community Telegram a proposito di un dato tema o argomento.

Un’ulteriore modalità di consultazione è quella che permetterà di scegliere più opzioni di risposta, all’interno dei sondaggi a risposta multipla: dulcis in fundo, con l’arrivo della modalità “Quiz”, il creatore del sondaggio, assieme alle varie alternative possibili, dovrà settare anche la risposta vincente che, se azzeccata, verrà celebrata con una profusione di coriandoli (simili a quelli che su Facebook, ove spiccano anche dei palloncini, si scatenano nello scrivere il termine “complimenti”).

In tutti i casi testé rendicontati, il creatore del sondaggio/quiz dovrà passare per l’icona della graffetta relativa all’allegato, accanto al form d’inserimento testuale e, fatto ricorso a Sondaggio, procedere a compilare la domanda, magari con qualche emoji di corredo, prevedendone i termini, come le risposte messe a disposizione e, in modalità quiz, quella giusta. Lato utente, invece, quale pre-condizione, sarà necessario recarsi nel proprio store di riferimento, per scaricare la release di cui sopra. Ancora in tema di sondaggi, infine, risulta aggiornata la Bot API, in ragione della quale, mediante @QuizBot, si potranno creare divertenti sondaggi con una leaderboard che metta a confronto giocatori da tutto il mondo, o che preveda dei media per allegati.

All’interno di Telegram 5.14 risultano in auge, inoltre, in ambito Android, alcune innovazioni provenienti dalla controparte iOS, come la modifica del layout dei balloon messaggistici nelle chat, sì da renderli più rotondi o squadrati, ed un più preciso monitoraggio dei download in corso, con la parte già scaricata e quella totale espresse in MB.