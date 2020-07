Spotify: ufficiali i testi in tempo reale e l’abbonamento Duo per le coppie

Spotify, la più popolare piattaforma di streaming musicale, nel mentre prosegue i test interni per implementare una sezione video, ha annunciato diverse novità già pronte, di cui una in stile karaoke e l’altra destinata alle coppie che convivono.

La prima novità relativa a Spotify, in questo giro di boa settimanale, riguarda una funzione già presente in Apple Music, Prime Music e, da qualche tempo, anche in YouTube Music, che avvicinerà di molto la celebre app svedese al mondo dei karaoke: nello specifico, si tratta dei testi sincronizzati in tempo reale con la musica in riproduzione che, dopo diversi mesi di test (partendo da Novembre) e alcuni problemi di licenza, sono finalmente in roll-out in 26 paesi, tra America Latina e Sud Est asiatico.

Per trovare la nuova funzione, avviata l’app, basta recarsi nella schermata di riproduzione e, in basso, premere il tab “Testo” perché, riga dopo riga, vengano elencati i versi della canzone, nella lingua di quest’ultima, grazie all’enorme database di Musixmatch, realtà con la quale aveva già collaborato in passato, salvo poi rimuovere il tutto nel 2016, optando per una collaborazione con Genius, che forniva informazioni di contesto su brani e, appunto, testi.

Sino ad ora, Spotify strutturava la sua offerta attorno a 3 piani d’abbonamento: Spotify Premium, per il singolo individuo (9.99 euro al mese), Premium Family, sino a 6 membri di una famiglia (14.99 euro/m), Premium Student, per gli studenti (4.99 euro al mese).

Memore di una ricerca secondo la quale la maggior parte delle coppie ascolta musica assieme per avere qualcosa di cui parlare, costruire o ricordare momenti felici di coppia, a tali opzioni da oggi il team del CEO Daniel EK ha aggiunto anche Premium Duo, per una coppia che vive sotto lo stesso tetto e che, per 12.99 euro al mese (dopo il primo mese di prova gratuita), disporrà di due account premium, quindi con musica senza pubblicità, scaricabile off-line, ed il beneficio di un’esclusiva playlist Duo Mix, nella quale confluiranno regolarmente le tracce più amate dai due membri della coppia.

Da segnalare, infine, che, disponendo già di un account Premium, sarà possibile conservare i consigli salvati, la propria musica, le playlist personali ed i podcast preferiti, limitandosi, tra le impostazioni, ad adeguare il proprio piano d’abbonamento.