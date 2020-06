Spotify: rumors su video musicali, podcast DC Comics, sbarco su Now TV

Spotify, dall’alto dei suoi 286 milioni di utenti, è certo il principale servizio di streaming dedicato all’audio ma, in un mercato così dinamico come quello del music streaming, non può permettersi alcuna rendita, tanto che – secondo alcuni rumors – avrebbe in mente una piccola rivoluzione, per tamponare la concorrenza. Sempre con tale proposito, e per allargare la base di utenti, è stato siglato un accordo contenutistico molto interessante, e sancito lo sbarco dell’app sulla piattaforma Now TV.

Secondo la leaker Jane Manchun Wong, che ha appurato la cosa mediante una sessione di reverse engineering, Spotify starebbe lavorando sull’inclusione dei video musicali, attraverso un’apposita tab Video, che apparirebbe accanto a quelle, già note, per gli Album Art (le copertine) ed i Canvas (particolari animazioni in loop, attive nel mentre si tocca la copertina dell’album), onde mostrare la clip relativa al brano mandato in riproduzione.

Al momento, la funzione in questione non risulta ancora attiva, tanto che – nel tentare di metterla in funzione – la stessa restituirebbe una sorta di avviso di lavori in corso, volto ad affermare come si tratti di una feature ancora sotto “esplorazione”.

Già ufficiale, invece, è l’arrivo di Spotify sui dongle NOW TV Smart Stick e sui riproduttori smart NOW TV Box: nel caso si acquisti per la prima volta uno dei due hardware, Spotify sarà già pre-installato mentre, già disponendo degli stessi, sarà necessario scaricarlo dalla sezione Apps, o forzarne il download automatico dopo aver attuato un reset del dispositivo, che porti al download di tutti gli aggiornamenti e, tra essi, anche di Spotify.

Infine, i contenuti. Un recente accordo stilato tra Spotify e Warner Bros permetterà (con tempistiche ancora ignote) di realizzare podcast narrativi su famosi personaggi e franchise dell’universo DC Comics, come Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Batman, The Joker, etc, ma anche produzioni originali basate su nuove proprietà intellettuali, da offrire agli iscritti alla piattaforma svedese di music streaming.