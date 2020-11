Spotify: ammesso il test delle Storie degli artisti

Risolto in breve tempo il down che l’ha afflitta nella mattinata di venerdì, quanto a molti utenti, in Europa (ma non solo), è risultato impossibile riprodurre i brani in streaming (col playing funzionante solo su quelli scaricati in locale), la piattaforma regina dello streaming audio (inclusivo anche dei podcast) ha lanciato un test, per ora negli USA, relativo a una funzione che l’accomuna con Snapchat, Twitter, Instagram, e financo LinkedIn.

La novità in questione, portata allo scoperto dal creator TmarTn, riguarda le Storie di Spotify, secondo Hindustantimes già vociferate ad Agosto 2019 allorché corse voce che, messe a disposizione degli artisti, avrebbero loro permesso di parlare maggiormente delle loro canzoni, e a inizio 2020, quando si ipotizzò che la piattaforma avrebbe permesso agli utenti di inserirne nelle loro playlist.

Nello specifico, in alcune playlist (es. “Tear Drop”), tra cui la natalizia “Christmas Hits”, è apparso – sull’immagine di copertina – un cerchietto in basso a sinistra che, tippato, dà il via a un flusso di Storie, avvicendabili l’un l’altra con un semplice tocco che, formate da brevi video, vedono scendere in campo artisti del calibro di Pentatonix, Kelly Clarkson, Trainor, e Jennifer Lopez, intenti a raccontare le proprie canzoni preferite per il Natale.

Al momento, le (poche) Storie apparse sul client iOS e Android di Spotify (anche nella playlist arricchita di “Good News”, l’album di debutto della rapper Megan Thee Stallion), prevedono un’opzione per la segnalazione, ma non anche delle opzioni per le interazioni: quindi, in sostanza niente Reazioni, o facoltà di rispondervi.

Interpellato in merito da Engadget, lo staff di Spotify ha ammesso il test in corso, negli Stati Uniti, con una selezione di artisti scelti, precisando che la piattaforma conduce spesso sperimentazioni tese ad arricchire l’esperienza utente: alcune di queste funzioni testate vengono poi introdotte, mentre altre “servono da lezione per gli sviluppi futuri“. In conseguenza di questa replica di routine, è ben difficile ipotizzare un timing per il rilascio delle Storie di Spotify, la cui introduzione sarà quindi legata all’esito ed ai feedback ottenuti nel test in corso.