Snapchat vs Instagram: è scontro a suon di novità

Quasi come in un avvincente confronto a distanza, Instagram e Snapchat si sono, nelle scorse ore, affrontate a suon di novità, con la piattaforma di Menlo Park che ha annunciato le pubblicità nei Reels, e quella di Evan Spiegel che, da par suo, ha replicato portando avanti lo sviluppo delle Reactions nei messaggi di chat e la futura condivisione in tempo reale della posizione con gli amici.

Partendo dal photo sharing controllato da Facebook, Instagram ha ufficialmente annunciato (per tramite del responsabile di prodotto Vishal Shah) che i Reels, nati ad Agosto 2020 per fronteggiare TikTok, da Aprile addizionati con i Remix, d’ora innanzi sono stati aperti alle inserzioni pubblicitarie (Reels ads): gli annunci, simili a quelli delle Storie, si apriranno a schermo intero e in verticale, risultando simili ai normali “rulli” degli utenti, visto che si riprodurranno in loop sino a un massimo di 30 secondi, segnalando – però – la loro natura commerciale col tag “sponsorizzato” prontamente collocato in calce all’ID account dell’inserzionista.

Secondo quanto riferisce Menlo Park, i Reels “commerciali” saranno presenti ovunque vi sia l’accesso ai Reels, quindi nel feed dell’utente, nel tab dedicato ai Reels stessi, in Esplora, e nella sezione per le Storie: gli utenti avranno a disposizione vari “controlli“, ad esempio per saltare un annuncio, segnalarlo, o semplicemente nasconderlo, e potranno interagirvi come nei confronti di un comune contenuto, cioè visualizzandolo, commentandolo, likkandolo, condividendolo.

Passando a Snapchat, la piattaforma del fantasmimo giallo, secondo il leaker Alessandro Paluzzi, sarebbe al lavoro sulla funzione per condividere con gli amici, sulle Snap Maps, la propria posizione in tempo reale, anche ad app non aperta, con la possibilità di impostare il tracking per un certo lasso di tempo (1 od 8 ore), e la facoltà di agire in Ghost mode (vedere l’altrui posizione celando la propria). Oltre a tale funzione, Snapchat sarebbe al lavoro anche sul miglioramento dei modi di interagire in chat.

Nel caso specifico, il riferimento è alla funzione che permetterà, sia su Android che su iOS, di apporre delle reazioni (ad oggi ne sono previste 8, con sfondi e Bitmoji differenziati) ai messaggi di chat.